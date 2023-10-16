Азербайджанский танцевальный дуэт стал чемпионом мира в Германии

Азербайджан в лице многократных чемпионов страны, Европы и мира, семейной четы Эльдара Джафарова и Анны Сажиной вновь стали чемпионами мира среди профессионалов по дисциплине Classic Show Dance, сообщает Day.Az. Чемпионат проходил в историческом месте Баден Бадена - Курхаус.

Мы поздравляем ребят и желаем им удачи на предстоящем чемпионате мира по европейской программе, который состоится в Баку 28 октября 2023 года. Напоминаем, что подобное событие мирового уровня в Баку будет проходить впервые.

Заслуженные мастера спорта международного класса Эльдар Джафаров и Анна Сажина являются основателями Профессионального танцевального союза в Азербайджане (AzDC). С 2005 года представляют страну на спортивной танцевальной арене и являются первой парой из Азербайджана, вошедшей в мировую танцевальную элиту.

Эльдар Джафаров и Анна Сажина - пятикратные чемпионы мира по бальным танцам среди профессионалов, обладатели титулов мировых и европейских первенств по различным видам танцев, а также престижных международных турниров.