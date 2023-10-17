Российская публика восторженно приняла выступление оркестра под управлением Фахраддина Керимова

Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр выступил под управлением главного дирижера Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщила азербайджанская пианистка Юлия Керимова.

Концертная программа состоялась на сцене Ярославской государственной филармонии (Россия).

На концерте в двух отделениях была представлена программа на стыке трёх культур - западно-европейской, русской и азербайджанской.

Вниманию слушателей были представлены Третья симфония Иоганнеса Брамса, "Франческа да Римини" Петра Чайковского и впервые в Ярославле прозвучало произведение "Азербайджанское каприччио" Фикрета Амирова.

Публика восторженно принимала азербайджанского маэстро, на бис были исполнены отрывки из сюиты "Семь красавиц" Гара Гараева.

Пропаганда азербайджанской музыки всегда является приоритетной задачей для маэстро Фахраддина Керимова, который на протяжении уже более 30 лет успешно выступает как в Азербайджане, так и за рубежом.