В Праге состоялся концерт легендарного The North Czech Philharmonic Orchestra под управлением Ялчина Адигезалова

В одном из лучших концертных залов столицы Чехии, в легендарном Дворжак Холле (Dvořák Hall), состоялся концерт Северо - Чешского филармонического оркестра под управлением народного артиста Азербайджана, профессора Ялчина Адигезалова, сообщает Day.Az.

Азербайджанский дирижер представил искушенной пражской публике изысканную программу из произведений романтиков XIX века. Первое отделение открылось Концертом для флейты с оркестром немецкого композитора Карла Райнеке. В изумительном по красоте и виртуозности сочинении блестяще солировала кореянка Sohee Kim. Далее на сцену вышел самый титулованный чешский скрипач - виртуоз Иржи Водичка (Jiri Vodicka), музыкант экстра-класса, представляющий Чехию на лучших мировых площадках, первая скрипка Чешского национального филармонического оркестра (играет на скрипке итальянского мастера Джузеппе Гальяно 1774 года). Тандем солиста с дирижером в популярном Скрипичном концерте Феликса Мендельсона был безупречен. Второе отделение было посвящено культовому сочинению для каждого чеха - Симфонии No.9 (Из Нового Света) Антонина Дворжака. Много лет назад эту симфонию Ялчин Адигезалов выбрал для своего пражского дебюта. И в этот раз, интерпретация азербайджанского дирижера вновь вызвала восторженный прием публики. Концерту сопутствовал большой успех.