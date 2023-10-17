Лянкяранский драмтеатр представил в Баку постановку "Cəmilə"

Лянкяранский государственный драматический театр представил в Баку на сцене зала Союза театральных деятелей Азербайджана (СТДА) постановку "Cəmilə" (Джамиля) по повести Чингиза Айтматова, сообщили Day.Az в СТДА.

Показ состоялся в рамках проекта "Qonaq teatr" (Театр-гость), реализуемого министерством культуры и Союзом театральных деятелей Азербайджана (СТДА), и был приурочен к 50-летию Лянкяранского государственного драматического театра.

Выступая на мероприятии, исполняющий обязанности председателя Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Гаджи Исмаилов поздравил коллектив Лянкяранского театра с юбилеем, и рассказал о творческом пути театра.

Было отмечено, что Лянкяранский государственный драматический театр успешно представляет Азербайджан на многих международных театральных фестивалях и мероприятиях. В его репертуар входят классические и современные образцы азербайджанской и мировой драматургии, которые вызывают большой интерес у зрительской аудитории.

Гаджи Исмаилов пожелал театру дальнейших творческих успехов, за заслуги в развитии национального театрального искусства и по случаю 50-летия театра наградил коллектив почетной грамотой Союза театральных деятелей Азербайджана.

Также на мероприятии народный артист Габиль Гулиев был награжден почетной грамотой, а народная актриса Бёюкханым Алиева и актриса Шахруд Мехтиева наградой "Qızılgül" за заслуги в развитии театра. Наряду с этим режиссеру Имрану Али Гурбану была вручена почетная грамота СТДА за успешную постановку спектакля.

Далее вниманию зрителей был представлен спектакль "Cəmilə". Режиссер-постановщик спектакля - Имран Али Гурбан, художник-постановщик - Тарлан Садыгов, композитор - Азер Гаджиаскерли.

Повесть киргизского писателя Чингиза Айтматова "Джамиля" была издана в 1958 году. Эта трогательная и интересная история двух любящих сердец. Действие повести разворачивается в годы Великой Отечественной войны.

Отметим, что Лянкяранский государственный драматический театр имеет богатую историю. Театр начал свою деятельность в далеком 1891 году с постановки пьесы "Oddan alova, və ya yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük" (Из огня да в полымя, или из дождя да в ливень) Наджаф бека Везирова.

Деятельность театра, действовавшего с 1949 года как народный театр, была восстановлена 6 декабря 1973 года и продолжается до сих пор в качестве государственного театра.