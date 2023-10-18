Двухсотлетие со дня рождения Александра Островского отметят в Баку концертом

В Русском доме в Баку состоится концерт, приуроченный к 200-летию со дня рождения великого русского драматурга Александра Островского.

Как сообщили Day.Az в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ / Русский дом), зрители смогут насладиться музыкальными произведениями, написанными по мотивам сочинений А.Н.Островского, а также услышать знаменитые монологи из его пьес.

Вечер организован совместно с Бакинской музыкальной академией имени У.Гаджибейли.

В концертной программе примут участие солистка Азербайджанского государственного академического музыкального театра Юлия Гейдарова, концертмейстер БМА Диляра Керимова старший преподаватель БМА Лала Мухтарова, артист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Руслан Персан, лауреаты международных конкурсов Нариман Алиев и Эмиль Малыгин, выпускницы БМА Аминат Ахмедова и Наргиз Мамедова, а также юные таланты татарской молодежной организации "Яшьлек".

Ведущая и куратор проекта - доктор философии по искусствоведению старший преподаватель БМА Алена Инякина.

Начало в 19:00.