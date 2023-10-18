Бакинская филармония подготовила программу к ноябрьским абонементным концертам

Aзербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева в ноябре продолжит серию абонементных концертов, сообщили Day.Az в филармонии.

Так, четвертого ноября на сцене Зала камерной и органной музыки состоится концерт с участием молодых талантов, посвященный Дню Победы в 44-дневной Отечественной войне. Солистами программы станут лауреаты республиканских и международных конкурсов - пианисты Угур Наби, Нурай Гасанлы, Шахруд Аббасова, Захра Асланлы, Музаффар Алиев, Нурай Гулиева, Захра Зейналова, Лейла Эфендиева, Аян Аскерли, Нурджан Джафарова, Хадиджа Наджафли, вокалисты Фарах Алиева и Ясямян Умидова, исполнители на таре Ибрагим Аббасов и Тогрул Шихалиев, исполнитель на кяманче Мансур Шихалиев, исполнительница на гануне Фатима Сулейманлы. Также в программе выступит детский хор "Шамс" Азербайджанской государственной детской филармонии (художественный руководитель - Диляра Алиева, хормейстер - Айсель Мехдизаде). В их исполнении прозвучат произведения азербайджанских, русских и западноевропейских композиторов.

11 ноября состоится концерт Азербайджанского государственного фортепианного трио. На вечере будут исполнены произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов.

18 ноября состоится концерт Азербайджанского государственного струнного квартета. Заслуженная артистка Азербайджана Джейла Сеидова (скрипка) и лауреат международных конкурсов Назханым Дадашова (фортепиано) представят вниманию слушателей сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов.

25 числа состоится последний абонементный концерт ноября под названием "Вечер клавесинной музыки". В программе выступят заслуженная артистка Азербайджана Хуршид Абдуллаева (клавесин), лауреат международных конкурсов Тофиг Зейналов (контратенор), Немят Танрывердиев (тромбон) и Улькер Гудрятли (флейта).

Отметим, с ноября 2022 года, после длительного перерыва, абонементные концерты, организованные Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева при поддержке министерства культуры Азербайджана возобновили свою деятельность.

Абонементные концерты проводятся каждую субботу в 15:00 в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Желающие посетить концерты могут приобрести билеты в кассах города и на сайте iticket.az. Билет, купленный один раз, действителен для концертов, проводимых в течение месяца.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az