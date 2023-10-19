Коллектив Русдрамы выступил с гастролями в Мингячевире

Коллектив Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна выступил с гастролями в городе Мингячевир, сообщили Day.Az в театре.

Гастроли прошли в рамках мероприятий, организованных министерством культуры Азербайджана и посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 150-летию азербайджанского профессионального национального театра.

В течение двухдневных гастролей коллектив театра представил вниманию зрительской аудитории две постановки "Я, ты, он и телефон" и спектакль для детей "Приключения Аладдина, принцессы Жасмин и Джина-духа лампы".

Отметим, что спектакль "Я, ты, он и телефон" поставлен по одноименному произведению народного писателя Азербайджана Анара.

История, рассказанная в постановке - добрая, трогательная, где-то печальная. Она как повествование о знакомстве близких тебе людей. Такие истории любят все. В спектакле несколько главных героев, и один из них телефон. И на сцене телефонная будка занимает центральное место, вокруг нее и происходят все страсти - от признаний в любви до мучительной ревности, от надежды до отчаяния, от первого знакомства до окончательного разрыва.

"Приключения Аладдина, принцессы Жасмин и Джина-духа лампы" - это волшебное детское представление, которое переносит юных зрителей в мир дружбы и смелости. На сцене разворачивается увлекательная история об Алладине, смело сражающимся с трудностями и искренне верящим в свои мечты.

Жители Мингячевира гостеприимно и тепло приняли коллектив театра. Постановки были встречены бурными аплодисментами.