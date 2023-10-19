Бакинская осень с Сабиной Гасановой: Наша главная цель

Мир искусства нуждается в талантах, и здесь важна роль кастинговых и актерских агентств, которые помогают найти актеров для кино, рекламы, телешоу и т.д., а также принимают участие в проведении конкурсов, фестивалей, организации концертных программ. Одним из успешных в этой сфере является Best Cast, которым руководит Сабина Гасанова, выпускница факультета режиссёра телевидения Государственного университета культуры и искусств, передает Day.Az.

Она начинала творческую деятельность в компании "Синий альянс", работала над многими клипами и фильмами, а также с режиссёрами клипов Майкла Джексона, Селены Гомес и других звезд. В 2014 году создала кастинг-агентство Best Cast, начав самостоятельную деятельность. Среди самых значимых проектов российский сериал "Магомаев", из отечественных - художественно-документальный фильм "Son iclas" (Последнее заседание), посвященный 100-летию АДР, художественно-документальный "Родившиеся 20 Января" в память о жертвах и героях известных событий 1990 года, две комедийные части "Oğlan evi" и т.д.

"Кастинг-агентство - компания, которая занимается организацией кастингов и полным административным сопровождением. На данный момент кастинг-агентство считается более профессиональным и результативным компаньоном в вопросе сотрудничества обеих сторон. И здесь очень важно отметить кастинг-менеджмент - огромный механизм, который включает в себя весь процесс подбора актеров как на главные роли, так и на массовые сцены. На съемочной площадке он играет важную роль, координируя актеров, сообщая им всю информацию о дате, месте и времени проведения съемок, отвечая на их вопросы и налаживая их взаимодействие с режиссером. Юридическое взаимодействие с актером тоже лежит на плечах кастинг-менеджера. Он отвечает за составление договора о сотрудничестве с актером, составление соглашения об использовании изображения и выплату гонорара. Причем для успешной деятельности самого агентства очень важно заботиться о своих сотрудниках, самой быть ответственной, четко понимать цель и задачи, ко всему относиться профессионально. Весь этот спектр в итоге воплощается в формулу успеха", - отметила Сабина Гасанова.

Ныне она является организатором конкурса талантов "Bakı payızı-2023. 35 il sonra" (Бакинская осень - 2023. 35 лет спустя). Проект реализуется при поддержке Best Cast Talent Agency & Golden Arts entertainment, министерства культуры Азербайджана и Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой. Генеральный спонсор - Nizami Boutique House. Автор проекта и режиссер - Севиндж Керимова.

"Год назад мы с Севиндж Керимовой провели во Дворце Гейдара Алиева грандиозный вечер мегапопулярной в 80-х годах группы Karvan (Караван) под названием "Легенда возвращается". Как известно, коллектив прекратил деятельность в 1992 году, и именно 30-летию возвращения на сцену был посвящен этот проект. Праздничный вечер оставил множество ярких впечатлений - от представленного шоу, потрясающих видеоинсталляций и театрализованных номеров, до качества исполнения и хореографии, постоянно сопровождался овациями зрителей, которые в завершение стоя приветствовали артистов. Наша главная цель в нынешнем проекте "Бакинская осень" - помочь молодежи исполнить свою мечту! Талантливая молодежь хочет показать себя, заявить о себе и мы стараемся помогать им на этом светлом пути. У нас очень много действительно отличных конкурсантов, которые уже сегодня могут достойно представлять страну за рубежом, на международных конкурсах и фестивалях", - сказала она.

По ее словам, "Бакинская осень" даст путевку в жизнь многим участникам проекта.

"Конкурс охватывает пять направлений - вокал, хореография, оригинальный жанр, музыкальные группы и композиторство. "Бакинская осень" создаст новый лейбл национального эстрадного жанра с талантливыми вокалистами, композиторами, музыкантами, интересными композициями и номерами, будущими хитами и яркими звездами. Севиндж Керимова и Микаил Векилов уже создали вокальный квартет Four's D, который с успехом представит страну на международной арене. Я верю во все хорошее и в едином потоке желаний обязательно произойдет развитие и даже чудо! И с уверенностью смотрю в завтрашний день, ведь счастье создается именно сегодня, а завтра будем пожинать плоды успеха. "Бакинская осень" обязательно станет фабрикой музыкальных звезд!" - добавила Сабина Гасанова.

"Bakı payızı-2023. 35 il sonra" можно посмотреть по субботам-воскресеньям в эфире AzTV - в 15.00, повтор по Mədəniyyət TV - в 23.00.

3 ноября в 19.00 во Дворце Гейдара Алиева состоится гала-концерт проекта "Bakı payızı-2023. 35 il sonra".

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/baku-autumn-2023-gala-concer/100234

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