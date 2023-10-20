Состоялся авторский концерт видного композитора, народного артиста Азербайджана Тофика Бакиханова

В Концертном зале им. Узеира Гаджибейли Союза композиторов Азербайджана состоялся авторский концерт известного деятеля культуры и музыкального образования, старейшего члена национального Союза композиторов, народного артиста республики, кавалера орденов "Шохрет" и "Шереф", профессора Тофика Ахмед Ага оглу Бакиханова. Вечер был посвящен 70-летию его творческой и педагогической деятельности.

Как сообщает Day.Az, в своем вступительном слове к концерту секретарь Союза композиторов, заслуженный деятель искусств, профессор Земфира Гафарова отметила, что многолетняя творческая, музыкально-общественная и педагогическая работа Тофика Бакиханова является существенным вкладом в музыкальную культуру республики. Будучи представителем караевской композиторской школы, Т.Бакиханов продолжает славные традиции, заложенные его великим учителем. Результатом его неустанной творческой деятельности стали многочисленные произведения в разных жанрах - балеты, симфонии, концерты для различных инструментов, музыкальные комедии, романсы, песни, которые с успехом исполняются не только на сценических площадках страны, но и учащимися многих музыкальных учебных заведений.

В концертной программе вечера прозвучали образцы камерной музыки Тофика Бакиханова, его камерно-инструментальные и камерно-вокальные произведения. Крупные формы камерного-ансамблевого творчества композитора представляли три Трио для скрипки, виолончели и фортепиано, каждое из которых является циклической композицией из трех частей разного образно-эмоционального плана. Между исполнениями трио звучали вокальные и инструментальные дуэты - романсы для голоса и фортепиано "Багышла мени" (слова С.Рустама), "Гюнах озюмдедир" (слова А.Зейналлы), "Гюнах этдим" (слова И.Мирзабейли), а также Элегия и Скерцо для скрипки и фортепиано.

В исполнении этих произведений принимали участие Государственное фортепианное трио (в составе заслуженных артисток республики Тохфе Бабаевой, Сабины Ибрагимовой, Эльнары Кебирлинской), а также солистка Государственной хоровой капеллы Лейла Дадашева (сопрано), Лала Мухтарова (скрипка), Нурана Гурбанова (фортепиано).

Концертная программа была дополнена интересным видеороликом, где известный композитор предстает в другом амплуа - как молодой солист-скрипач, исполняющий Фантазию на темы оперетты "Аршин мал алан" Узеира Гаджибейли.

Выступивший затем Тофик Бакиханов выразил благодарность руководству Союза композиторов за организацию вечера, связанного со значимыми для его творческой деятельности датами, а также поблагодарил всех исполнителей - участников концерта.

Подытоживая мероприятие, председатель Союза композиторов, народная артистка, член-корреспондент Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), профессор Франгиз Ализаде отметила, что руководство творческого союза уделяет равное внимание как уже именитым членам Союза, так и молодым творцам, регулярно проводятся концерты из их произведений, пленумы, конкурсы, конференции. Так, на состоявшемся накануне заседании Правления в члены Союза были приняты пять четыре новых кандидатов: композитор Севда Мамедли, музыковеды Айтен Бабаева, Хумай Фараджева-Джаббарова, Фидан Насирова-Ахмедова. Франгиз Ализаде выразила надежду, что новые члены творческого союза станут активными участниками его деятельности, будут откликаться на запросы, выдвигаемые современными реалиями.