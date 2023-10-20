Франгиз Ализаде на российском телеканале "Культура"

19 октября на российском телеканале "Культура" состоялся очередной выпуск передачи Ирины Никитиной - "Энигма", гостем которой стала всемирно известный композитор, "Artist for the Peace", профессор Франгиз Ализаде.

Как сообщает Day.Az, в яркой и увлекательной форме Ализаде рассказала о насыщенной музыкальной жизни современного Азербайджана, о Шекинском Международном музыкальном фестивале "Шелковый путь", а также о путях развития азербайджанской композиторской школы. Показанные в передаче уникальные кадры из лучших концертных залов мира во время исполнения музыки Ф.Ализаде, триумфальные пересечения в ее музыке тенденций Востока и Запада, горячие отзывы о впечатлениях от ее концертов слушателей разных стран еще раз подтвердили всемирную славу и высокий композиторский рейтинг Франгиз Ализаде.

Повтор программы можно посмотреть сегодня в 17.15 на российском телеканале "Культура".