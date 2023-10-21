Ширин Меликова в составе жюри на Биеннале прикладного искусства в Ташкенте

Директор Азербайджанского национального музея ковра, заслуженный работник культуры Ширин Меликова в качестве члена международного жюри приняла участие в IV Международной биеннале прикладного искусства в Ташкенте (Узбекистан), сообщили Day.Az в музее.

В мероприятии, организованном Академией художеств Узбекистана, в качестве членов жюри также выступили представители Узбекистана, Франции и Японии.

На конференции в рамках данного международного мероприятия на тему "Глобализация и сохранение национальных обычаев: выбор пути" Ширин Меликова выступила с докладом "Азербайджанский ковер: новый взгляд на древнюю традицию".

Она подробно рассказала об азербайджанском ковровом искусстве, важности его сохранения, тенденциях его сегодняшнего развития и о создании новых эксклюзивных ковров.

Директор азербайджанского музея также проинформировала участников научно-практической конференции о разносторонней деятельности музея, ставшего исследовательским и образовательным центром.

Наряду с научно-практической конференцией, программа биеннале, на которой обсуждались проблемы сохранения прикладного искусства в эпоху глобализации экономики и массовой культуры, включала в себя выставку, мастер-классы и т.д.

Наша страна на мероприятии была представлена работами художника Чингиза Бабаева (CHINGIZ) и заслуженного художника Азербайджана Инны Костиной.