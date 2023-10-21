Премьера в Бакинской русдраме! Комедия с привкусом трагичности

Как переменчива жизнь, уходят эпохи, сменяются поколения, меняются времена, ценности и идеалы. Быстротечность и неумолимость времени, неизбежность перемен показана в известной пьесе Антона Чехова "Вишнёвый сад", передает Day.Az.

"Вишнёвый сад" не раз ставился на сценах театров в разных странах, эта пьеса была выбрана и для первой премьеры нового, 103-го театрального сезона в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. Спектакль поставил народный артист Азербайджана, главный режиссер театра Александр Шаровский.

Премьера постановки на сцене Бакинской русдрамы вызвала большой интерес зрительской аудитории.

Спектакль начинается с повествования самого Антона Павловича Чехова. Пьеса "Вишнёвый сад" была написана им осенью 1903 года, незадолго до смерти. Она была задумана писателем как комедия, отображающая образ тогдашней России, в эпоху перелома. Вишневый сад выступает символом уходящего времени, прообразом праздной усадебной жизни дворян. Это комедия с привкусом трагичности рассказывает о беспечности помещиков, их нежелании что-либо менять и меняться самим, что в конце приводит к краху - вырубке вишнёвого сада.

История, рассказанная Александром Шаровским и ведущими актерами театра, получилась отчасти романтичная, где-то смешная и, конечно, грустная, ведь всегда печально прощаться с символом прошлого, детства, местом где-ты был счастлив. А именно таким местом и был вишневый сад для Раневской, ее дочерей, прислуги, служившей там годами. Но время требует перемен, даже от тех, кто к ним не готов, кто их не хочет.

Выставить на торги дом и вишневый сад Любовь Андреевну Раневскую вынуждают долги, ей горько, обидно, она не понимает, как новый хозяин может легко расправиться, сломать, вырубить все, что так дорого ее сердцу. Вишневого сада больше нет, а значит для нее больше нет детства, нет дома, где всегда тепло, спокойно как в детстве.

Узнаваемые персонажи пьесы в исполнении актеров театра раскрывались по-новому. Каждый образ сложен и интересен.

Мурад Мамедов в образе Лопахина раскрылся как отличный характерный артист. Он олицетворение нового времени. Человек без титула, но с деньгами: "Я купил имение, где дед и отец были рабами, где их не пускали даже в кухню. Я сплю, это только мерещится мне, это только кажется...".

Также для зрителя интересным образом раскрывается история многолетней любви Лопахина к Раневской. Нагло держа в руках ключи от дома Раневской, цинично вырубив вишневый сад, он словно вырывает из своего сердца чувства.

Раневская в исполнении Натальи Шаровской очень добрая и совершенно не приспособленная к новому времени. Удивительные, трогательные глаза. Вместе с Раневской о вырубке вишневого сада плакал весь зал: "Ведь я родилась здесь, здесь жили мои отец и мать, мой дед, я люблю этот дом, без вишневого сада я не понимаю своей жизни, и если уж так нужно продавать, то продавайте и меня вместе с садом...".

Говорят, что нет маленьких ролей, и "Вишневый сад" Бакинской русдрамы еще раз это доказал. Как же прекрасно играли Фуад Османов, Аян Миргасымова, Салман Байрамов и все остальные актеры. Браво режиссеру, актерам, художественно-творческому составу! Браво всем, кто создал этот спектакль!

Отметим, что в постановке заняты народные артисты Азербайджана Наталья Шаровская, Фуад Османов, Аян Миргасымова, заслуженные артисты Мария Дубовицкая, Мурад Мамедов, Теймур Рагимов, Юрий Омельченко, Хаджар Агаева, Салман Байрамов, а также Ольга Арсентьева, Руфат Назаров, Заур Терегулов, Заур Искендеров, Надыр Абдурагимбеков, Тамилла Абуталыбова, Руфат Алиев, Тамерлан Абдуллаев, Джохар Абдуллаев, Сяма Велиева, Диляра Назарова, Самира Рустамова, Говхар Шахбанова, Елизавета Крахмальная, Мурад Искендеров.

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