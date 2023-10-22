В рамках YARAT Shorts состоялся показ фильмов грузинских режиссеров

В Центре современного искусства YARAT в Баку в рамках проекта YARAT Shorts состоялся показ короткометражных фильмов грузинских режиссеров, сообщает Day.Az.

Перед показом выступили менеджер проекта, глава департамента культурных программ Пространства современного искусства YARAT Ульвия Ахундова и старший советник посольства Грузии в Азербайджане Давид Чеквадзе, которые отметили значимость подобных мероприятий для развития индустрии кинематографа в стране, установления контактов между кинематографистами разных стран.

Было подчеркнуто, что YARAT Shorts - прекрасная возможность молодым режиссерам представить свои работы широкой аудитории и организовать интенсивные тренинги для начинающих деятелей кино.

Далее режиссер Саломе Лацабидзе рассказала о работах грузинских кинематографистов, которые вошли в программу YARAT Shorts.

Вниманию зрительской аудитории были представлены семь короткометражных кинолент режиссеров Ирины Жордания "Улица Маркса, 12", Мариам Николаишвили "Страх прошлого", Анны Сарухановой "До окончания дня", Саломе Лацабидзе "Бассейн", Дато Борчхадзе "Сосед", Марго Зубашвили "Олимпия" и Левана Шубашвили "Самая".

Большинство этих фильмов повествуют о женщинах, кто-то из героинь одинок, другие оказались в сложной ситуации, третьим предстоит сделать нелегкий выбор...

Продемонстрированные киноленты вызвали большой интерес у зрителя, после показа состоялось обсуждение фильмов, а также различных тем, среди них роль женщины в обществе, одиночество и т.д.

Наряду с этим были высказаны мнения по вопросам отличия драматургии короткометражного от полнометражных фильмов, затронуты вопросы, касающиеся структуры и тем сценария короткого метра.

Отметим, что до показа фильмов грузинских режиссеров в Центре современного искусства YARAT прошел мастер-класс продюсера из Великобритании Джиллза Хили (Giles Healey).

Основные задачи проекта YARAT Shorts - создать условия для кинорежиссеров продемонстрировать свои работы. Участниками проекта стали молодые режиссеры из Азербайджана, Великобритании и Грузии. Платформа YARAT Shorts не ограничивается только кинопоказами, проект также носит просветительский характер. В рамках проекта прошли встречи с режиссерами из Великобритании и Грузии.