Фильм Вагифа Мустафаева получил главную награду Тюркского мира в сфере кинематографа

Фильм кинорежиссера, народного артиста Азербайджана Вагифа Мустафаева "Фикрет Амиров" удостоен главной награды VIII Фестиваля документального кино Тюркского мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 22 октября в Анкаре состоялся финальный этап и церемония награждения победителей фестиваля, проходившего под девизом "Девять стран, девять городов, один фестиваль".

Организатор фестиваля, председатель Союза журналистов тюркского мира Мендерес Демир в своем выступлении отметил, что мероприятие проводится при поддержке Главного управления кино Министерства культуры и туризма Турции, ряда муниципалитетов, ассоциаций, НПО, университетов, медиаструктур и других организаций.

Затем были вручены награды, в том числе почетная награда за вклад в тюркский мир имени покойного председателя комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по культуре Ганиры Пашаевой и награда "100-летие Азербайджанфильма", учрежденная Министерством культуры Азербайджана.

Народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев удостоился главного приза кинофестиваля. В своем выступлении режиссер поблагодарил всех внесших посильный вклад в организацию фестиваля. "Вес этой награды - это вес вложенного труда и любви", - отметил В.Мустафаев.

Нашу страну на мероприятии представляли посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, постоянный представитель Азербайджана в ТЮРКСОЙ Эльчин Гафарлы, а также сотрудники различных организаций.

Вручая второй приз фестиваля, посол Рашад Мамедов отметил значимость турецких сериалов с точки зрения продвижения тюркской истории во всем мире.

Всего на нынешний кинофестиваль поступила 371 заявка. Из них было отобрано 152 документальных фильма, соответствующих условиям конкурса. Жюри фестиваля, состоящее из 41 человека, возглавил турецкий режиссер Ферда Гюрджан.

Удостоенные наград фестиваля фильмы будут показаны в 9 странах мира. Первый показ запланирован 25 октября в Бакинском государственном университете.

В ходе мероприятия по инициативе режиссера Таира Таировича открылась фотовыставка, приуроченная к 100-летию киностудии "Азербайджанфильм", в экспозицию которой вошли кадры из азербайджанских фильмов.