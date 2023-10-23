Баку в осенней классике мира музыки

В Баку прошел концерт, посвященный 200-летию великого русского драматурга Александра Островского, организованный Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли и Русским домом, сообщает Day.Az.

Ведущая и куратор мероприятия, доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алёна Инякина отметила, что главная цель проекта заключается в стремлении раскрыть феномен творчества великого драматурга посредством музыкального искусства. Эта идея основана на том, что музыка для Островского становится одним из важных инструментов характеристики персонажей, средством углубления драмы и вскрытия конфликтов в его пьесах.

"Неслучайно, автор сам включает музыкальные произведения в свои сочинения. Более того, терминология, характеризующая целую вереницу персонажей Островского, оказывается заимствованной из мира звуков, из мира музыки. Обращение писателя к вечным темам, к ситуациям, которые происходят с самыми обычными людьми, казалось бы, в обычных обстоятельствах, делают его творчество актуальным на все времена, вне зависимости от исторической эпохи. Неслучайно, что творчество драматурга оказывается интересным для многих композиторов и вдохновляет их на сочинения музыкальных произведений по мотивам его опусов", - сказала Алёна Инякина.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров отметил, что Александр Островский - русский драматург, общепризнанно считающийся крупнейшим представителем русского реалистического периода. Автор 47 оригинальных пьес, "почти в одиночку создал русский национальный репертуар". Его драмы являются одними из самых читаемых и часто исполняемых сценических пьес в России.

Подготовленная концертная программа включила в себя целый ряд музыкальных композиций, соприкасающихся с жизнью и творчеством великого драматурга, классические сочинения, включенные самим Островским в написанные им пьесы, а также фрагменты шедевров русской музыкальной классики, созданные на основе его драматических произведений юбиляра. В концертной программе выступили - солистка Азербайджанского государственного академического музыкального театра Юлия Гейдарова, концертмейстер БМА Диляра Керимова, солисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Нариман Алиев и Руслан Персан, лауреат международных конкурсов Эмиль Малыгин, выпускники БМА Аминат Ахмедова и Наргиз Мамедова. В исполнении юных талантов татарской молодежной организации "Яшьлек" прозвучали фрагменты из знаменитых пьес драматурга, а также стихи современных авторов, написанных в подражании стилю Островского.

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