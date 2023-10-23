В Стокгольме презентован фильм "След" об истории геноцида и депортации азербайджанцев из Армении

В Стокгольме состоялась презентация документального фильма "İZ" (След), рассказывающего трагическую историю геноцида и депортации азербайджанцев из Армении, сообщил Day.Az режиссер фильма Рагим Садыгбейли. Проект реализован İnternational Media Group Sweden и обществом SAF Azərbaycan, действующей в Швеции.

Документальный фильм "İZ" снят по проекту Общества женщин-инвалидов при при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана. Автор проекта - Махлуга Гараманлы, автор сценария - доктор философии по истории Махир Гарибов, режиссер-постановщик - заслуженный работник культуры Васиф Мамедзаде. В фильме представлены мнения ученых, поэтов и писателей, интеллигенции из Западного Азербайджана. Основная цель фильма состоит в том, чтобы сформировать объективное представление о Западном Азербайджане у международной общественности, подготовить азербайджанцев к Великому возвращению.

На открытии прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память шехидов.

На мероприятии выступили посол Азербайджана в Швеции, Финляндии и Норвегии Заур Ахмедов, председатель Совета правления İnternational Media Group Sweden Рагим Садыгбейли, председатель Совета правления SAF Azərbaycan Севда Дадашова, председатель Общества женщин-инвалидов Махлуга Гараманлы, член Совета правления Güney Azərbaycan Konqresi Айда Амир Хашими. Было подчеркнуто, что в Азербайджане наступили славные времена, когда под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева доблестная армия освободила древние исторические земли от 30-летней армянской оккупации, восстановлены историческая справедливость, территориальная целостность и суверенитет государства.

Было отмечена важность реализация проекта в деле донесения до мировой общественности исторической правды об изгнании азербайджанцев из Армении. На протяжении около 200 лет армянские агрессоры проводили политику этнической чистки против азербайджанцев. Сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны с родных земель. Этнические чистки, совершенные против азербайджанцев, в большинстве случаев были результатом системной деятельности государственных органов и осуществлялись путем насилия, массовой резни и других преступлений против человечности, а также грубых нарушений прав человека. Этот процесс был особенно тяжелым и беспощадным в 1905-06, 1918-21, 1948-53 и 1987-91-х гг. Только в 40-50 годах из Армении было депортировано более 150 тысяч человек, а в 1988-1992 гг. были насильно изгнаны 250 тысяч азербайджанцев. Всему миру известен Ходжалинский геноцид 1992 года, когда были зверски убиты 613 мирных граждан, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей. Кроме того, 1 275 безвинных людей были взяты в плен, а судьба 150 человек остается неизвестной. Около 30 лет Карабах находился под армянской оккупацией, армянскими агрессорами были полностью уничтожены историческое и культурное наследие азербайджанского народа, в том числе в Армении, в 80-х годах около миллиона человек превратились в беженцев, часть из которых была изгнана с родных земель и домов в Армении. Было подчеркнуто, что изгнанные из Армении азербайджанцы и их потомки имеют право вернуться на родные земли, однако правительство Армении не демонстрирует конструктивной позиции по этому вопросу, более того, лица, участвовавшие в этнических чистках против азербайджанцев, прославляются на государственном уровне. Многие страны мира, к сожалению, игнорируют эти факты. Задача авторов проекта также состоит в том, чтобы языком таких произведений искусства объяснить факты широкому кругу зрителей.