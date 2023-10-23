В Баку отметили юбилей Васифа Аллахвердиева

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт, посвященный 60-летию народного артиста Азербайджана, композитора Васифа Аллахвердиева, сообщает Day.Az

До начала концертной программы выступил народный артист Азербайджана, композитор Сардар Фараджев, который дал высокую оценку творческой деятельности Васифа Аллахвердиева.

Было отмечено, что в своем творчестве Васиф Аллахвердиев продолжает традиции национальной композиторской школы, заложенные великими азербайджанскими композиторами.

Далее вечер продолжился выступлениями Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста, дирижера Фахраддина Керимова, Азербайджанской государственной хоровой капеллы (художественный руководитель - народная артистка Гюльбаджи Иманова) и солистов программы - заслуженного артиста Анара Шушалы (тенор), Аян Тохиди (меццо-сопрано) и Забита Алыева (ханенде).

В программе прозвучали произведения Васифа Аллахвердиева. Прекрасные музыкальные сочинения, их безукоризненное исполнение тронули сердца слушателей.

Публика встречала каждую композицию бурными аплодисментами.

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