В Баку пройдет Музыкальный форум

При организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана впервые в Азербайджане пройдет Музыкальный форум, сообщили Day.Az в ведомстве.

Музыкальный форум, который состоится 29-31 октября в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, будет организован при поддержке Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанской национальной консерватории, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, Союза композиторов Азербайджана.

29 октября во Дворце "Гюлистан" в Баку состоится церемония открытия Форума с участием известных ученых-музыковедов, композиторов, дирижеров и исполнителей.

На форуме, где будут проведены обширные дискуссии с участием представителей культуры, будут организованы панели по темам музыкального творчества, традиций в музыке, пропаганды музыки, исследования в этой области, хореографии и т.д.

Мнения и предложения экспертов в рамках форума будут обобщены и отражены в Концепции "Азербайджанская культура - 2040".