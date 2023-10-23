Бакинская осень зажигает! Молодежный драйв с Севиндж Керимовой, Микаилом Векиловым и Сабиной Гасановой

В Баку прошли съемки клипа "Мой Азербайджан" к конкурсу "Bakı payızı-2023. 35 il sonra" (Бакинская осень - 2023. 35 лет спустя) с участием финалистов проекта, сообщает Day.Az.

Съемки прошли очень интересно и зажигательно, участники несколько раз исполняли композицию и каждый раз создавали праздничное настроение на площадке, на которой своеобразно дирижировали автор проекта и режиссер Севиндж Керимова и ее супруг, художественный руководитель, композитор Микаил Векилов (создатели легендарной группы "Караван" и авторы хитов, около 30 лет живут в Лос-Анджелесе), организатор и продюсер Сабина Гасанова.

Клип "Мой Азербайджан" снят на одноимённый хит Azərbaycanım композиторов Микаила Векилова и Фируза Исмайлова на слова Малика Фарруха, который прозвучал еще 35 лет на сцене Дворца Гейдара Алиева во время последнего конкурса "Бакинская осень". В этом году конкурс получил второе дыхание.

Проект реализуется при поддержке Best Cast Talent Agency & Golden Arts entertainment, министерства культуры Азербайджана и Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой. Генеральный спонсор - Nizami Boutique House.

3 ноября в 19.00 во Дворце Гейдара Алиева состоится гала-концерт проекта "Bakı payızı-2023. 35 il sonra".

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/baku-autumn-2023-gala-concer/100234

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