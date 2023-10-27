В Ургенче открылся Центр культуры и литературы имени Юсифа Везир Чеменземинли

По проекту и организации Азербайджанского культурного центра (АКЦ) имени Гейдара Алиева в Узбекистане, в Ургенчском государственном университете Хорезмской области в рамках "Недели азербайджанской культуры и поэзии" открыт Центр культуры и литературы имени известного литературного и общественного деятеля Азербайджана Юсифа Везира Чеменземинли, сообщили Day.Az в пресс-службе АКЦ. "Неделя азербайджанской культуры и поэзии" проходит в Ташкентской и Хорезмской областях Узбекистана.

Вначале гости ознакомились с Ургенчским государственным университетом - одним из старейших вузов Узбекистана, основанного в 1925 году, где в настоящее время на 9 факультетах обучаются более 20 тысяч студентов.

Затем ознакомились с Центром культуры и литературы имени Юсифа Везира Чеменземинли, который обеспечен книгами, изданиями, дисками, учебниками, национальными сувенирами, портретами встреч глав государств, картами, портретами деятелей культуры и искусства Азербайджана.

Центру была передана в дар богатая коллекция книг, посвящённых общенациональному лидеру Гейдару Алиева, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, издания об азербайджанской литературе, истории, культуре. Здесь будут также проводиться мероприятия, посвящённые дружбе двух стран, лекции и семинары по истории, культуре, литературе, организованы курсы азербайджанского языка.

Ректор Ургенчского государственного университета, профессор Бахром Абдуллаев выразил удовлетворение развитием отношений с братским Азербайджаном, оценив создание такого центра как важное событие для университета. Ректор выразил уверенность в том, что данный центр сыграет важную роль в изучении азербайджанской культуры, истории, литературы узбекской молодежью, в дальнейшем укреплении культурных, литературных связей между двумя странами.

Директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самир Аббасов, говоря об азербайджано-узбекских культурных связях, рассказал о проектах, реализуемых АКЦ. Было отмечено, что АКЦ создано уже около десяти подобных центров в ведущих университетах и библиотеках Узбекистана. Предоставив информацию об известном азербайджанском писателе Юсифе Везире Чеменземинли, он отметил, что открытие центра в университете, где 1938-40 годах писатель вел педагогическую деятельность, является важным событием для культуры и литературы Азербайджана.

Выступившие заместитель главы Хорезмской области Узбекистана Батыр Саидов, узбекский писатель, переводчик, публицист Бабахан Шариф, отметили, что создание такого центра будет способствовать укреплению дружбы, культурных связей между двумя братскими народами, а также установлению образовательных связей, выразили свою благодарность Азербайджанскому государству.

В заключение ректору университета Бахрому Абдуллаеву была подарена книга Иреванских ковров по искусству ковроткачества, демонстрирующая богатую культуру Азербайджана.