В филармонии прошел концерт в рамках проекта «Поддержка молодежи»

Концерт молодых талантов в рамках проекта "Поддержка молодежи" прошел на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени М.Магомаева 26 октября.

Как сообщает Day.Az, на концерте прозвучали произведения азербайджанских композиторов. Перед публикой выступили солисты - лауреаты республиканских и международных конкурсов Узеир Агазаде (пиано), Девлетхан Мирзоев (гармонь), Юсиф Аскеров (тар), Алиакбер Мурадлы (тар), Адем Эминли (тар), Гасан Гусейнов (тар), Санан Рафаэльоглу (уд), Орхан Султанлы (тар) и Джаббар Пашазаде (тар) в сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижер - народный артист Азербайджанской Республики Агаверди Пашаев) под управлением дирижера, заслуженной артистки Азербайджанской Республики Илахи Гусейновой.

Напомним, что "Поддержка молодежи" - проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева. Основной задачей проекта является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи проекта и его художественный руководитель - директор филармонии Мурад Адыгезалзаде, координатор проекта - заместитель директора филармонии Айла Керимова-Закария.

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