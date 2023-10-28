В Баку прошел вечер памяти Алекпера Мурадова

В Госфильмофонде Азербайджана состоялся вечер памяти известного режиссера и кинооператора, заслуженного деятеля искусств Алекпера Мурадова (1948 - 2013 годы), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Мероприятие было приурочено к 75-летию со дня рождения режиссера.

В фойе Госфильмофонда была развернута фотовыставка, в экспозицию которой вошли кадры, запечатлённые во время работы Алекпера Мурадова на съемках, а также фотографии из семейного архива.

В своем выступлении на вечере директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев акцентировал внимание на важных этапах творческой деятельности Алекпера Мурадова в кино и на телевидении.

Было отмечено, что Алекпер Мурадов оставил значительный след в нашем кинематографе. В качестве кинооператора он работал над такими картинами, как "Шкатулка Исмаилбека", "И сгорю в огне очищения", "Привет с того света", "Мой белый город" и другими.

Далее вниманию зрителей был представлен документальный фильм "Ümid dayanacağında" режиссера Мурада Мурадова - сына Алекпера Мурадова. Кинолента посвящена заслуженному деятелю искусств Алекперу Мурадову.