В рамках проекта "Gənclərə dəstək" представлены произведения азербайджанских композиторов

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт молодых талантов в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), сообщает Day.Az.

В сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижер - народный артист Агаверди Пашаев) под руководством дирижера, заслуженной артистки Илахи Гусейновой лауреаты республиканских и международных конкурсов - Узеир Агазаде (фортепиано), Девлетхан Мирзоев (гармонь), Юсиф Аскеров, Алиакбер Мурадлы, Адем Эминли, Гасан Гусейнов, Орхан Султанлы, Джаббар Пашазаде (тар), Санан Рафаэлоглу (уд) представили произведения азербайджанских композиторов.

Напомним, что "Gənclərə dəstək" - проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева. Основной задачей проекта является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи проекта и его художественный руководитель - директор филармонии, народный артист Азербайджана, профессор, известный пианист Мурад Адыгезалзаде, координатор проекта - заместитель директора филармонии Айла Керимова-Закария.

Фото - Кямран Багиров.

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