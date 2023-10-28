В Музее ковра в Баку прошла церемония срезки со станка ковра "Малыбейли"

В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку прошла церемония срезки со станка ковра "Малыбейли", относящегося к Карабахской школе, сообщает Day.Az.

Церемония прошла с соблюдением древних обычаев, сопровождающих этот этап работы над ковром.

Ковер был соткан в течение шести месяцев сотрудницей Музея ковра Гюльхар Солтановой. Эскиз был подготовлен заслуженным художником Азербайджана Тарьером Башировым.

Название ковра связано с селом Малыбейли, находящимся в 15 километрах от города Шуша. Композицию срединного поля ковра составляют вертикально расположенные медальоны. Узоры ковра вне зависимости от места их расположения имеют одинаковую форму. Фон срединного поля ковров "Малыбейли" обычно красного цвета.