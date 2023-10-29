В Русском доме в Баку состоялся концерт в честь Арифа Меликова

Концерт, посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Арифа Меликова, состоялся в Русском доме в Баку. Мероприятие было организовано совместно Бакинской музыкальной академией (БМА) имени Узеира Гаджибейли и Русским домом в Баку.

Как сообщили Day.Az в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ), мероприятие посетили представители музыкальной общественности Азербайджана, творческих и научных кругов, общественных организаций, а также члены семьи Арифа Меликова.

В начале праздничного вечера с приветственным словом к собравшейся публике обратился представитель Русского дома в Баку Дмитрий Егоров.

Секретарь Союза композиторов Азербайджана, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению, профессор БМА Земфира Кафарова в своем выступлении отметила исторические заслуги Арифа Меликова в развитии музыкального искусства.

Во время мероприятия зрители также смогли узнать о многогранности таланта Арифа Меликова, в том числе в области живописи и поэзии, о важных вехах его творчества, об интересных и малоизвестных фактах биографии музыканта, а также о новаторских завоеваниях в каждой сфере композиторского творчества, о которых рассказали ведущие и кураторы мероприятия замдиректора по научно-методической работе Средней специальной музыкальной школы-студии БМА, доктор философии по искусствоведению Айтен Ибрагимова и доктор философии по искусствоведению старший преподаватель БМА Алёна Инякина. Была подчеркнута роль общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в жизни музыканта, их тёплые, дружеские взаимоотношения. Неслучайно, что одну из своих симфоний Ариф Меликов посвятил общенациональному лидеру, 100-летие которого отмечается в этом году. Фрагмент этой симфонии в записи также прозвучал во время мероприятия, как символ дружбы двух гениев эпохи.

Музыкальная программа вечера была представлена в исполнении заслуженного артиста Азербайджана Алексея Милтых, солистки Азербайджанского государственного академического музыкального театра Юлии Гейдаровой, артистки Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Ренаты Абубекировой, доктора философии по искусствоведению преподавателя БМА Наргиз Кенгерли, преподавателей школы-студии БМА Офелии Ахундовой и Нураны Зейналовой, лауреата международных конкурсов Эмиля Малыгина, а также ученицы средней специальной музыкальной школы им. Бюльбюля Рены Мирагаевой и концертмейстера Севиндж Керимовой.

Отдельной частью концерта стала презентация научного исследования Айтен Ибрагимовой, посвященного творчеству Арифа Меликова, подготовленная к нынешнему юбилею композитора.