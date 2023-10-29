Музыкальный форум в Баку имеет большое значение для сохранения и пропаганды наследия и традиций

Музыкальный форум, который проводится с участием известных мастеров и творческих деятелей, имеет большое значение для сохранения и пропаганды наследия и традиций, дальнейшего развития нашей культуры, повышения социального уровня в этой сфере, передачи наших ценностей будущим поколениям, сказал министр культуры Азербайджана Адиль Керимли на торжественной церемонии открытия во Дворце "Гюлистан", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр подчеркнул, что под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в нашей стране проводятся значимые мероприятия по развитию сферы культуры, улучшению социальных условий музыкантов, деятелей искусства, повышению их профессионализма. В последние годы главой государства были подписаны многочисленные указы и распоряжения по развитию музыкального искусства в целом. Говоря о многочисленных проектах Фонда Гейдара Алиева по развитию и пропаганде азербайджанской музыки, министр подчеркнул, что благодаря особой заботе Первого вице-президента Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой азербайджанская музыка сегодня известна и любима во всем мире, возрождены традиции мугама, который широко и успешно представлен в мире, изданы труды композиторов, реализованы значимые проекты, а исполнительское искусство мугама, тара и кяманчи включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

"В рамках "Года Гейдара Алиева" в нашей стране и за рубежом проведено множество мероприятий, направленных на развитие и пропаганду искусства, и, конечно, музыкального искусства. Общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда уделял особое внимание национальной культуре, деятели искусства окружены заботой великого лидера. Наша древняя музыкальная культура и жемчужины сокровищницы искусства исторически олицетворяли традиции нашего народа, национальную идентичность, имели большую социальную значимость, прославляли страну во всем мире, Музыка имеет большое значение в жизни каждого человека, его эмоций и духовного мира, морально-нравственных ценностей, очень значима для развития общества", - сказал Адиль Керимли.

Музыкальный форум, который проходит 29-31 октября в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, организован Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана при поддержке Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанской национальной консерватории, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, Союза композиторов Азербайджана. Музыкальный форум впервые проходит в Азербайджане.

На мероприятиях с участием известных ученых-музыковедов, композиторов, дирижеров и исполнителей, будут проведены обширные дискуссии с участием представителей культуры, организованы панели по темам музыкального творчества, традиций в музыке, пропаганды музыки, исследования в этой области, хореографии и т.д. Мнения и предложения экспертов в рамках форума будут обобщены и отражены в Концепции "Азербайджанская культура - 2040".