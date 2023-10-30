В Баку состоялась премьера спектакля «Гость с того света»

Премьера спектакля "Гость с того света" по пьесе Лалы Алиевой-Клычковой "Мазурка для пеларгонии" с успехом прошла 28 октября в Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Зал очень тепло принял спектакль - апплодисменты еще долго не смолкали после того, как опустился занавес. Зрители не расходились около получаса, желая пообщаться с актерами и коллективом театральной мастерской "Два стула", чтобы поздравить их с премьерой и поблагодарить за вечер.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в спектакле были заняты заслуженный артист Азербайджана Антон Ферштандт и выпускница театральной студии "АВИВ" Инга Бахолдина. Продюсерами выступили Заур Алиев и Алена Харченко. В проекте также были задействованы звукорежиссер Теймур Абдуллаев, музыкант Руслан Гусейнов, дизайнер Дмитрий Бужделёв, актер Айхан Гаджиев, вокалистки Самира Оджагвердиева и Нармина Мамедова. Эпизодическую роль в спектакле сыграла известная бакинская поэтесса Наиля Хабиб.

О том, как велась работа над пьесой и постановкой спектакля рассказывает Лала Алиева-Клычкова - режиссер, продюсер, писатель, драматург, сценарист, выпускница киношколы Рустама Ибрагимбекова.

-Лала ханым, как вы себя ощущали в роли режиссера? Ведь это был ваш дебют, как театрального режиссера.

-Верно, мой предыдущий опыт режиссуры был только в кино. А школьные спектакли, которые я когда-то ставила, само собой, не идут ни в какое сравнение с большой сценой. Режиссура кино отличается от режиссуры театра, потому что на сцене невозможно использовать спецэффекты или монтаж, чтобы спрятать шероховатости. Поэтому приходилось продумывать каждую мелочь, чтобы та или иная сцена выглядела наиболее эффектно. В основном, сложности заключались в том, что, не имея возможности репетировать на сцене, трудно представить, как будет выглядеть конечный результат. Поэтому некоторые детали отрабатывались уже на последней стадии подготовки, когда мы, наконец, "добрались" до профессиональной площадки. Несомненно, надо отметить огромный вклад актеров, имевших на момент начала репетиций больше опыта работы в театре и прекрасно чувствующих сцену. Они сделали все, чтобы моя адаптация прошла, скажем так, более мягко и плавно, чем я себе изначально представляла. За что им - огромное спасибо. Сейчас я уверена, что хочу продолжать работать над театральными проектами и в будущем.

- Когда вы вели работу над пьесой "Мазурка для пеларгонии", думали ли вы уже тогда о том, где и с кем вы хотите ее поставить?

-Изначально пьеса была написана для Московского современного художественного театра. В свое время режиссер театра Руслан Банковский планировал привлечь Аллу Пугачеву и Ларису Гузееву. Однако из-за пандемии пьеса поставлена не была. Позже я хотела переделать ее под сценарий для фильма, но, как известно, кинопроизводство - это трудоемкий и дорогостоящий процесс, если речь идет о качественной экранизации. В результате пьеса пролежала в столе более трех лет. Но когда я совершенно случайно познакомилась с Аленой Харченко и Ингой Бахолдиной и рассказала им про пьесу, сомнений не осталось - именно Инга должна была стать исполнительницей одной из ролей. Но пришлось адаптировать пьесу под наши реалии - менять шутки, музыку. А потом я подумала: "Почему бы не сделать одного из персонажей мужчиной?" Так на свет появился Гость. Так как проект наш некоммерческий, то многие из тех, кому я предлагала сыграть в спектакле, сразу же отказывались. И настоящим сюрпризом для нас стало согласие заслуженного артиста Азербайджана Антона Ферштандта принять участие в нашем проекте. Я крайне признательна ему за это.

-То есть при постановке спектакля вы одного персонажа из женского сделали мужским. Насколько сложно это было с точки зрения драматургии?

-Да, действительно, оригинальная версия пьесы была полностью адаптирована под российские реалии и предназначалась для двух женщин. Версия с мужчиной появилась много позже, когда я поняла, что надо что-то менять. Взаимоотношение двух женщин на сцене - это всегда незримое соперничество персонажей, даже если со стороны они выглядят, как идеальный тандем. Но несмотря на видимое противостояние, взаимодействие мужчины и женщины подразумевает некое кокетство. Это совершенно другой уровень притяжения, оставляющий зрителю свободу домыслить их истинные намерения: соблазн, подчинение или принятие себя, как самодостаточной личности. С точки зрения драматургии, мне было несложно заменить пол одного из персонажей. Единственная дилемма состояла в том, кого из персонажей менять. После того, как я определилась с выбором, изменить диалоги не составило труда. И мне очень понравился результат, потому что между героями установилась связь иного рода - тоски от утраты, граничащей с чувством вновь обретенной надежды на будущее.

-"Гость с того света" назван самым мистическим спектаклем года. И в нем есть отсылки к роману "Мастер и Маргарита". Почему жанр мистики всегда привлекал людей? И насколько он актуален в век дигитализации?

-Людям интересно все, что не поддается логическому объяснению. Несмотря на то, что сегодня практически любой феномен можно объяснить с научной точки зрения, людьми движет желание заглянуть за грань того, что неподвластно пониманию для среднестатистического ума. Отсюда идет восприятие любого произведения, будь то книга или фильм, содержащего элементы фантастики или мистики, как правдивого повествования. С другой стороны, с помощью мистических персонажей, обладающих сверхъестественными способностями, можно продемонстрировать значимость истинных человеческих ценностей, которые все чаще утрачиваются, а также укрепить уверенность и веру у тех, кто начал их терять. Невозможно оцифровать человеческие чувства и мысли, несмотря на то, что мы живем в век искусственного интеллекта.