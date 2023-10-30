В Баку прошел вечер классической музыки, посвященный юбилею выдающегося композитора Арифа Меликова

90-летие со дня рождения видного азербайджанского композитора, педагога, народного артиста СССР и Азербайджана, лауреата Государственной премии Азербайджана и Премии Гейдара Алиева, академика Арифа Меликова отметили вечером классической музыки, сообщает Day.Az.

Мероприятие было организовано Бакинской музыкальной академией (БМА) имени Узеира Гаджибейли и Русским домом в Баку. Выступившие секретарь Союза композиторов Азербайджана, заслуженный деятель искусств, профессор БМА Земфира Кафарова и руководитель отдела Русского дома в Баку Дмитрий Егоров рассказали об исторической роли Арифа Меликова, который внес значительный вклад в сокровищницу азербайджанской симфонической и балетной музыки, развитие мирового классического искусства.

Композитор является автором таких балетов, как "Легенда о любви", "Сильнее смерти", "Двое на Земле", "Али-баба и 40 разбойников", "Поэма двух сердец", которые ставились на многих сценах мира. Он также является автором сочинений для оркестра, камерных, вокальных, инструментальных произведений, оперетт, музыки для драматических театральных постановок и кинофильмов.

Зрители также смогли узнать о многогранности таланта Арифа Меликова, в том числе в области живописи и поэзии, о важных вехах на его творческом пути, об интересных и малоизвестных фактах биографии музыканта, а также о новаторских завоеваниях в каждой сфере композиторского творчества, о которых рассказали замдиректора по научно-методической работе Средней специальной музыкальной школы, школы-студии БМА, доктор философии по искусствоведению Айтен Ибрагимова и доктор философии по искусствоведению старший преподаватель БМА Алёна Инякина. Состоялась презентация научного исследования Айтен Ибрагимовой, посвященного творчеству Арифа Меликова.

В концертной программе произведения Мастера музыки исполнили заслуженный артист Алексей Милтых, солистка Государственного академического музыкального театра Юлия Гейдарова, артистка Государственного академического театра оперы и балета Рената Абубекирова, доктор философии по искусствоведению, преподаватель БМА Наргиз Кенгерли, преподаватели школы-студии БМА Офелия Ахундова и Нурана Зейналова, лауреат международных конкурсов Эмиль Малыгин, а также ученица Средней специальной музыкальной школы им. Бюльбюля Рена Мирагаева и концертмейстер Севиндж Керимова.

Во время праздничного вечера зрителям также были представлены фото и видеоматериалы, связанные с жизнью и творчеством композитора.

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