В Азербайджане пройдет I Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ

С 31 октября по четвертое ноября в городах Шуша и Баку пройдет I Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Фестиваль приурочен к 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, объявлению города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" 2023 года, 150-летию азербайджанского профессионального национального театра и 30-летию ТЮРКСОЙ (Международная организация тюркской культуры).

В мероприятии примут участие театральные коллективы из стран-членов ТЮРКСОЙ - Самаркандский музыкально-драматический театр (Узбекистан), Иссык-Кульский музыкально-драматический театр имени Касымалы Джантошева (Кыргызстан), Туркестанский музыкально-драматический театр (Казахстан), Стамбульский государственный театр (Турция), Музыкально-драматический театр имени Махтумкули (Туркменистан).

Фестиваль объединит известных театральных деятелей тюркского мира, которые обсудят вопросы развития этой сферы.

В рамках фестиваля в городе Шуша планируется провести 9-е заседание Совета руководителей государственных театров стран-членов ТЮРКСОЙ.