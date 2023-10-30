Следует уделять особое внимание преподавателям, воспитавших плеяду музыкантов, но оставшихся без наград

На Музыкальном форуме уделено особое внимание преподавательской деятельности, развитию этой сферы, подготовке новых кадров. Как передает Day.Az, об этом сказал Trend видный исполнитель на таре, доцент Государственного университета культуры и искусств, народный артист Азербайджана Вамиг Мамедалиев.

"Первый Музыкальный форум имеет большое значение для дальнейшего развития культуры и должен проводиться ежегодно, так как в нем принимают участие известные мастера из различных уголков страны, которые делятся опытом, говорят о проблемах и предлагают решения. Очень важно, чтобы высказанные мысли находили практическое решение и применение. Музыка - прекрасный воспитатель, и ценность её особенно велика в воспитании духовного и нравственного облика общества, она решает задачи гуманизма и эстетического воспитания личности. Поэтому актуален вопрос преподавательской деятельности в музыкальных школах, колледжах, училищах и вузах, так как именно учителя готовят кадры для будущего страны. Развивая музыкально-творческие способности в учащихся, преподаватель полноправно участвует не только в процессе становления творческой личности, но добропорядочного гражданина страны. Естественно, от уровня преподавателя многое зависит в подготовке будущих вокалистов и инструменталистов, исполнителей мугама и народных песен, ашугского искусства и т.д. И в то же время особое внимание следует уделять самим преподавателям, особенно преклонного возраста, которые годы своей жизни посвятили этой сфере, воспитали плеяду талантливых музыкантов, но по каким-то причинам остались без должного внимания, не получили заслуженных наград", - отметил Вамиг Мамедалиев.

Музыкальный форум, который проходит во Дворце "Гюлюстан" 29-31 октября в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, организован Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана при поддержке Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанской национальной консерватории, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, Союза композиторов Азербайджана.

Данный форум впервые проходит в Азербайджане. На мероприятиях с участием известных ученых-музыковедов, композиторов, дирижеров и исполнителей, проводятся обширные дискуссии с участием представителей культуры, организованы панели по темам музыкального творчества, традиций в музыке, пропаганды музыки, исследования в этой области, хореографии и т.д. Мнения и предложения экспертов в рамках форума будут обобщены и отражены в Концепции "Азербайджанская культура - 2040".