Творческий юбилейный вечер Анара Рзаева

В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошел творческий вечер, посвященный 85-летию прославленного писателя, лауреата Госпремии и государственных орденов "Шохрат", "Шараф", "Истиглал", "Эмек" I степени, Премии Гейдара Алиева, "Дустлик" (Узбекистан), Премии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ имени Чингиза Айтматова, председателя Союза писателей Азербайджана, народного писателя Анара Рзаева, сообщает Day.Az.

Среди гостей были видные государственные и общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи. Ведущей мероприятия была писательница Пярвин Нуралиева, которая на протяжении вечера рассказывала о жизни и творчестве писателя.

Анар - автор более 50 книг, издававшихся на разных языках во многих странах. В своих книгах он старается раскрыть образ современного человека, показать с какими трудностями ему приходится сталкиваться. Влияние произведений, характеризующихся актуальностью темы, индивидуальностью стиля, совершенством языка и глубокой жизненностью, а также прививающих высокие моральные качества на формирование вкуса широкой читательской аудитории, заслуживает самых высоких слов. Среди самых известных произведений - "Шестой этаж пятиэтажного дома", "Комната в отеле", "Юбилей Данте", "Я, Ты, Он и телефон" и другие. По сценариям Анара снято около 15 фильмов ("День прошёл", "Тахмина", "Комната в отеле", "Посол зари" и т.д.), из них три фильма снято им в качестве режиссёра. По одному из его рассказов на "Мосфильме" режиссёром Самсоном Самсоновым был снят фильм "Каждый вечер в одиннадцать" по сценарию Эдварда Радзинского. Кроме этого, Анар переводит стихи Блока, Есенина, Пастернака, Маяковского.

Рассказ сопровождался видеоматериалами, юбиляр ответил на вопросы зрителей. В художественной части приняли участие народные артисты Фахраддин Манафов, Мехрибан Зяки и Ильгар Мурадов. Организатор вечера - Заур Алиев.

Ниже представлены высказывания Анара.

"Если человек талантлив, он проявит себя вне зависимости от того, каково его происхождение, если ж нет таланта, никакая семейная традиция не окажет ему помощи".

"Писатель пишет не ради дивидендов, не для славы или денег, а потому, что чувствует неистребимое желание поделиться с кем-то своими выстраданными мыслями, пережитым, своим душевным состоянием и духовным миром. Пишет, потому что не писать не может. Все остальное для него не главное, а сопутствующее".

"Настоящий мужчина тот, кто умеет справиться со всем негативным, что обрушивается на него в нашем далеко не справедливом мире. И борьба за добро начинается у него с самого себя, со способности побороть в себе чувство зависти по отношению к чужим успехам. Настоящий мужчина никогда не позволит себе предательство, и в первую очередь по отношению к своим друзьям по пустячному поводу".

"Пусть это не выглядит кокетством, есть люди, которые хотят быть известными, а я желаю, чтобы меня никто не знал. Потому что я не могу пройтись по бульвару - как минимум человек 5 подходят с разными просьбами, иногда просто приветствуют, ну это хорошо, иногда с обидами, иногда с претензиями. Так что мне очень редко удается спокойно погулять, и это бывает поздно вечером, когда не так многолюдно. И тогда я любуюсь городом".

"В современном обществе есть опасность - вседозволенность. Некоторые люди, чтобы самоутвердиться, покушаются на культурные ценности, на выдающихся людей. Этот бесплодный нигилизм я бы назвал одним словом - герастратов комплекс".

"Для азербайджанцев честь всегда стояла превыше всего. Предательство всегда осуждалось в Азербайджане, к ренегатам и перебежчикам всегда относились с презрением".

"Патриотизм чреват одной опасностью - лжепатриотизмом. Для меня патриотизм является не декларацией, а добрым делом, освоением своей профессии. Для меня высококвалифицированный врач, который делает успешные операции и никогда не говорит о своем патриотизме, больше патриот, чем неуч, который только и говорит о патриотизме, но ничего не умеет".

"Я верю в одно - нельзя сдаваться в жизни. Хотя никогда не считал себя сильным человеком, даже, скорее, слабым, но сейчас, спустя столько лет, думая о прожитой жизни, я убеждаюсь: нет, все-таки, я не был слабым человеком".

"Все хотят успеха, а что такое успех? Многие думают, что все эти премии и звания, заработанные в течение жизни, и есть самое главное. Но поверьте, для меня все эти звания и премии абсолютно ничего не значат. Мнение нескольких людей, которым я доверяю - вот что для меня важно. Их оценка для меня важнее всех премий, потому что я знаю - их оценка высококвалифицированная, честная, беспристрастная. И не потому, что они ко мне хорошо относятся, а потому, что они хорошо относятся к литературе".

"Мало верить в Бога. Надо, чтобы и Бог поверил в тебя. Поверил бы, что твоя доброта не показная, твоя щедрость - бескорыстна. Твоя приверженность справедливости - искренна".

"Может, это прозвучит громко, но я всегда ощущал себя человеком миссии. Это придавало мне силы. И эта миссия меня все время держит на коне. Я не боюсь смерти и знаю, что пока не исполню все задуманное, не уйду".