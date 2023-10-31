StART азербайджанских художников

НПО Arts Council Azerbaijan объявила о проведении приема художественных работ на коллективную выставку в рамках проекта StART, сообщили Day.Az организаторы проекта.

Проект StART направлен на раскрытие творческого потенциала представителей молодежи, поддержку и продвижение молодых художников, представление их работ широкой аудитории и арт-сообществу.

Куратор выставки - Самира Фаизова. Произведения должны быть выполнены масляными или акриловыми красками, тема работ - свободная. Размер художественных произведений не должен быть меньше 50×70 см.

Желающие принять участие в проекте могут отправить на адрес электронной почты exhibitionstart@gmail фотографию своего произведения, указав имя и фамилию, контактный телефон автора работы.

Заявки принимаются до 12 ноября 2023 года.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.