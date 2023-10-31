Когда нас благодарят аплодисментами - это дорогого стоит

Впервые в Баку с 21 по 26 ноября, в рамках "Года Гейдара Алиева", при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга и министерства культуры Азербайджана пройдёт XVII ежегодный кросскультурный фестиваль "Петербургские театральные сезоны", призванный налаживать и развивать культурные связи между городами и арт-центрами по всему миру.

В рамках фестиваля на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна будут представлены лучшие спектакли петербургских театров.

Театр-фестиваль "Балтийский дом" представит спектакль "Волки и овцы" по пьесе Александра Островского. Знаменательно, что постановка будет показана именно в год, когда празднуется 200-летие со дня рождения драматурга.

Образ Меропии Давыдовны Мурзавецкой в спектакле воплощает Наталья Парашкина. За эту роль актриса удостоена высшей театральной премии Санкт-Петербурга в номинации "Лучшая женская роль".

В беседе с Trend Life актриса рассказала о постановке, характере своей героини, и о том, что очень ждет визита в солнечный Баку, передает Day.Az.

- Наталья Юрьевна, расскажите о спектакле, который труппа Театра-фестиваля "Балтийский дом" представит в Баку.

- Мы привозим пьесу великого русского драматурга Александра Николаевича Островского "Волки и овцы". Во-первых, бакинский зритель увидит современную европейскую режиссуру, спектакль поставил Анджей Бубень. Во-вторых, у нас в спектакле очень красивые костюмы, современные декорации и музыка и, безусловно, хорошая актерская работа - труппа театра очень сильная.

Персонажи Островского выписаны колоритно, он великий драматург и любил своих героев, поэтому играть их одно удовольствие, они яркие, сочные. Тема спектакля актуальная, всегда приятно сочетание классики и современности, что откликается и у сегодняшнего зрителя. Мне кажется, наш спектакль будет интересен женщинам, ведь актриса Анастасия Подосинникова, которая играет роль Глафиры, раскрывает там несколько секретов по обольщению мужчин. Думаю, женщинам будет интересно узнать что-то новое в этом вопросе. Ну и детективный сюжет с преступлением и наказанием. Это как раз касается моего персонажа...

- Вы заговорили о своей роли. Расскажите, какая она, ваша героиня...

- Это помещица Меропия Давыдовна Мурзавецкая. Когда-то давно Островский прочитал в газете заметку о том, что состоялся суд над некой игуменьей Митрофанией, которую судили за мошенничество, подлоги, воровство. Она обворовывала людей, присваивала обманным путем их деньги.

Островскому понравилась данная тема, и он написал пьесу, которую изначально назвал "И волки едят...и волков едят", потом уже пьеса дошла до нас с названием "Волки и овцы". Моя героиня как раз та самая помещица, которая считает людей глупыми овцами, а себя, вероятно, волчицей.

Меропия Давыдовна позволяет себе безнаказанно, как она думает, обманывать и обворовывать людей. Она не задумывается о том, что в конечном счете приходит другой волк, который считает овцой ее. Мне как актрисе Меропия Давыдовна интересна тем, что она обладает актерскими качествами в жизни. То есть ей нужно так обманывать людей, чтобы они ей верили и отдали свои деньги. С каждым человеком она общается по-разному, чтобы войти в доверие, обмануть, наживиться. Все это она прикрывает статусом и воцерковленностью. Я с удовольствием работала и играю эту роль.

- Скажите, а какой материал вам интересен как актрисе, что нравится играть?

- За все годы работы на этом поприще, а я с детства на сцене, мне интересно играть все - вот природа такая, что хочется играть и не важно, кто это, что это. Мне нравится просто играть. Сейчас, с возрастом, с опытом я бы сказала, что предпочла бы играть комедии - легкие, умные. Хотела бы свой репертуар заполнить такими спектаклями, потому что мне нравится, когда люди смеются, мне нравится вызывать эту эмоцию у них.

- Вы с 1999 года служите в "Балтийском доме", никогда не было желания поменять театр?

- Для меня это не просто театр, не просто место работы, на которое я ежедневно хожу. Это моя семья, это большая часть моей жизни. Для меня это любимая сцена, стены, артисты, коллеги, цеха... Это люди настолько родные и близкие, им доверяешь себя, доверяешь и в профессии. Они тебя видели во всех ипостасях в жизни, и в горе, и в радости, и твои взлеты, и падения, принимали твой успех и поражения, видели тебя счастливой и убитой горем. Это люди, с которыми ты была откровенна. Они, безусловно, не просто коллеги по цеху, это семья, а семью менять не хочу - я однолюб.

Я начинала в этом театре, и этому театру отдам всю жизнь. Понятно, что я работаю не только в "Балтийском доме", но и в других театрах города. Но своим местом силы считаю Театр-фестиваль "Балтийский дом" с прекрасными артистами, коллегами, с прекрасным, понимающим руководством, к которому можно прийти с любой проблемой, не только творческой, но и личной. Тут всегда помогут, пойдут навстречу. Мне кажется, удача найти тот театр, где ты будешь счастлив.

- В следующем году у вас юбилей. Хотите отметить день рождения на сцене или все-таки провести его в узком кругу родных и близких?

- Да, в следующем году у меня намечается юбилей. Я его не чувствую, да, понимаю, что какая-то ответственная дата должна быть. Ощущаю себя каким-то ребенком, который хочет хулиганить, шалить, веселиться... Но никак не чувствую себя на многоуважаемую Наталью Юрьевну. Но, наверное, уже пора задуматься...

Думаю юбилей отметить на сцене, как я уже говорила: театр - это моя жизнь. А устраивать застолья, поднимать тосты, это я уже разучилась делать. Понятно, после спектакля можно и тосты поднять, пожелать мне здоровья на много, много лет вперед. Но этот день, конечно, я хотела бы провести на сцене, с коллегами в любимом театре.

- А это правда, что главный подарок для актеров - аплодисменты зрителей?

- Да, правда. Мы действительно работаем для зрителей, мы тратим эмоции, здоровье, жизнь для того, чтобы зритель на нас посмотрел, чтобы понравиться зрителю, чтобы зритель подумал, поплакал, погрустил. И поэтому, когда нас благодарят аплодисментами - это дорогого стоит.

Когда я сама в качестве зрителя получаю какое-то эмоциональное потрясение, очень хочется похлопать, отблагодарить за то, что испытала. И да, это большой подарок, он дорогой, и его надо еще заработать, заслужить. Аплодисменты в конце спектакля - на грани какой-то эйфории, появляется какое-то дыхание, обмен энергией.

- Наталья Юрьевна, скажите, ранее вы посещали город Баку? С какими ожиданиями ждете предстоящего визита?

- В Баку была 10 лет назад с детским спектаклем. Влюбилась в город и мечтала приехать сюда еще раз. И вот спустя 10 лет такой шанс выпал благодаря фестивалю. Я в трепетном ожидании от поездки, очень хочется эти же ощущения повторить, и не только повторить, но и перевыполнить по эмоциям, потому что тогда все было в спешке. Понимаю, что и эти гастроли будут такие же, у нас репетиции, два показа. Но все равно планирую совершить прогулку, насладиться азербайджанской национальной кухней, общением. Азербайджанский театр приезжал к нам на фестиваль, и я, конечно, влюблена в песни, в людей, в эту совершенно ошеломляющую энергию, хотелось бы этих впечатлений привезти в уже практически зимний Питер.

- Есть ли места, которые планируете посетить?

- Хотела бы посетить Старый город (прим. - Ичери Шехер), и думаю, мы успеем прогуляться, пройтись по старым улочкам, посмотреть... Еще я хотела бы пройтись по местам, где снимали культовые советские фильмы. Мне как актрисе хочется "поваляться" с криком "Черт побери!". Скажу так, хотелось бы посмотреть все, что успеем посмотреть...

Фото - сайт Театра-фестиваля "Балтийский дом".

Отметим, что в рамках фестиваля "Петербургские театральные сезоны" будут проведены следующие мероприятия:

21-26 ноября

18:00-22:00 - Выставка "Герои театра КУКФО" (6+)

21 ноября

19:30 - Спектакль "Женитьба Бальзаминова" (16+), реж. А. Исаков. Театр "Приют комедианта".

22 ноября

19:30 - Спектакль "Женитьба Бальзаминова" (16+), реж. А. Исаков. Театр "Приют комедианта".

23 ноября

19:30 - Спектакль "Ночь Гельвера" (16+), реж. лауреат Государственной премии России Александр Баргман. Санкт-Петербургский государственный академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской.

25 ноября

19:30 - Спектакль "Волки и овцы" (16+), реж. Анджей Бубень. Театр-фестиваль "Балтийский дом".

26 ноября

12:00 - Спектакль "Аленький цветочек" (4+), реж. А. Викторова. Театр "Кукольный формат".

15:00 - Спектакль "Аленький цветочек" (4+), реж. А. Викторова. Театр "Кукольный формат".

19:30 - Спектакль "Волки и овцы" (16+), реж. Анджей Бубень. Театр-фестиваль "Балтийский дом".

Фестиваль проводится с 2007 года. За 17 лет спектакли "Петербургских театральных сезонов" показали в Праге, Берлине, Тель-Авиве, Марселе, Милане, Афинах и многих других городах. В разные годы в фестивале принимали участие Александринский театр, Театр им. Ленсовета, "Приют комедианта", Большой театр кукол, БДТ им. Г.А. Товстоногова и многие другие.

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.Az

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