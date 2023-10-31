Бакинский осенний вечер с Джалалом Аббасовым

Во Дворце Гейдара Алиева состоялся концерт популярного исполнителя шансона и эстрадных песен Джалала Аббасова, сообщает Day.Az.

На концерте певец представил бакинцам и гостям нашего города разнообразную программу из популярных и новых песен. Выступление прошло с участием музыкантов - заслуженного артиста, перкуссиониста Тофига Джаббарова, Низами Алиева, Эльшана Дадашова, DJ Kənan и других, певиц Valida и Влады Ахундовой. Ведущей вечера была Арзу Вагифгызы.

Отметим, что Джалал Аббасов, который выступил с пятой сольной концертной программой во Дворце Гейдара Алиева, является победителем международных эстрадно-песенных конкурсов и фестивалей, среди которых Гран-при первого Государственного конкурса эстрадной песни "Бакинские ночи", Международного конкурса ТЮРКСОЙ, международных фестивалей "Восточный базар" и "Гуляй, душа".

Джалал Аббасов - выпускник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, является учеником известной оперной певицы и педагога, народной артистки СССР Фидан Гасымовой. Выступал с гастролями и принимал участие в фестивалях в России, Турции, ОАЭ, Казахстане, Украине и других странах. В его репертуаре более 3 000 песен на азербайджанском, русском, английском, итальянском и других языках, в том числе авторские композиции.