«Дом литератора» объявляет конкурс на лучший рассказ

"Дом литератора" с 1 ноября объявляет IV Конкурс рассказа имени Мир Джалала.

Как сообщает Day.Az, в конкурсе, который продлится до 1 марта 2024 года, могут принять участие как профессиональные прозаики, так и любители.

На конкурс рассказа имени Мир Джалала, учрежденный в 2017 году, до настоящего времени было представлено до 1100 рассказов.

Учитывая большой интерес в последнее время к жанру короткого рассказа, конкурс, проводимый раз в два года, теперь станет ежегодным.

Условия конкурса остаются неизменными.

Рассказы, представленные на конкурс, должны быть написаны на азербайджанском языке, объем не должен превышать 1500 слов, не должны быть изданными ранее ни в печатном, ни в электронном формате, вместе с именем, фамилией, контактной информацией автора до 1 марта 2024 года должны быть направлены в электронном формате на адрес [email protected]

Тематика рассказов свободная. Итоги конкурса будут подведены в конце апреля 2024 года. Призовой фонд для I места составляет 3000 манатов, II места (2 человека) 2000 манатов, III места 1000 манатов.

Отметим, что Фонд поддержки литературы "Дом литератора", созданный в доме в Ичеришехер, в котором в 1929-1941 годах проживал выдающийся писатель, ученый и педагог Мир Джалал Пашаев, занимается исследованием и пропагандой литературного наследия Азербайджана.