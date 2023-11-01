Концерт Фидан Гаджиевой в Нахчыване прошел с аншлагом, сын идет по стопам матери

Во Дворце Гейдара Алиева в Нахчыване с аншлагом и большим успехом прошел соло-концерт народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой, сообщает Day.Az.

Фидан Гаджиева выступила в сопровождении симфонического оркестра Нахчыванской государственной филармонии под управлением лауреатов международных конкурсов Орхана Гашимова и Джахангира Гурбанова. Концертмейстер - заслуженная артистка Наргиз Алиева. На вечере прозвучали произведения азербайджанских классиков Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Тофига Гулиева, народные песни, а также произведение с элементами мугама "Dağlar küsüb" на слова народного поэта Мамеда Араза и музыку Назима Гулиева. Кстати, клип на эту композицию был снят еще в 2007 году в Нахчыване и в нем отражена красота края. Зрителям были также представлены произведения мировых классиков. Выступления проходило под овации публики. Ведущим концерта был телеведущий Салех Багиров.

"Концерт прошел с большим успехом и что самое приятное - это особенная любовь в Нахчыване к оперному искусству. Более того, еще в преддверии концерта на репетициях с местным симфоническим коллективом и капеллой, я была приятно удивлена высоким уровнем мастерства музыкантов и солистов. Во время концерта в зале была очень приятная теплая атмосфера, от зрителей шла очень положительная энергетика, что давало еще больше вдохновения для исполнения композиций. Я получила большое удовольствие от концерта и зрителей, благодарю всех за прекрасный вечер классического искусства", - сказала Trend Life Фидан Гаджиева.

Одним из запоминающихся моментов стало исполнение оперной певицей произведения своего сына Эмина-Чарльза Нейлора "Öndər", написанную им на слова народного поэта Вахида Азиза в честь 100-летия со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. Более того, 10-летний композитор и пианист сам вышел на сцену и исполнил произведение Шопена "Ноктюрн".

Концерт был организован при поддержке министерства культуры Нахчыванской Автономной Республики, Нахчыванской государственной филармонии и Нахчыванского государственного национального драматического театра.

Фидан Гаджиева также стала гостьей Naxçıvan TV, посетила Центр творчества детей - инвалидов, где послушала их исполнение и предложила сделать совместный концерт с воспитанниками Музыкальной школы вокала Фидан Гаджиевой.

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