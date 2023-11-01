Азербайджанский фильм "Холод мрамора" будет представлен на ARCTIC OPEN в России

Полнометражный художественный фильм "Mərmər soyuğu" (Холод мрамора) будет представлен на VII Международном кинофестивале ARCTIC OPEN, который пройдет в Архангельске с 7 по 10 декабря, сообщили Day.Az в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

"Mərmər soyuğu" один из 11 фильмов, принятых в секцию полнометражных фильмов фестиваля. Страница фестиваля: https://arctic-open.com/en/program/holodnyj-kak-mramor/

Кинокартина "Mərmər soyuğu" (2022) является совместным производством киностудии "Азербайджанфильм", Общественного телевидения (İctimai TV), Baku Media Center и французской компании Arizona Films при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Генеральный продюсер фильма - Арзу Алиева, авторы сценария - Асиф Рустамов и Рулоф Ян Миннебо (Нидерланды), режиссер - Асиф Рустамов, операторы-постановщики - Огтай Намазов и Адиль Аббасов, художник-постановщик - Рафиг Насиров, продюсеры - Фариз Ахмедов, Орман Алиев и Гийом де Сейль, креативный продюсер - Ирада Багирзаде.

Фильм повествует об отношениях невезучего художника и его возлюбленной. Вернувшийся домой после заключения отец пытается вмешаться в жизнь сына. В главных ролях: народный артист Азербайджана Гурбан Исмаилов, актеры Эльшан Аскеров, Натаван Аббаслы.

Ранее фильм был успешно представлен на международных кинофестивалях в Эстонии, Индии, Казахстане, Франции, Болгарии, Греции, Сербии, России, отмечен премиями в различных номинациях.