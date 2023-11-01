Баку - культурно-духовный мегаполис тюркского мира.

Об этом, как сообщает Day.Az, сказал в среду на пресс-конференции, посвящённой I Международному театральному фестивалю ТЮРКСОЙ, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев.

"Сегодня важный день в истории Международной организации тюркской культуры, мы открываем I Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ. Баку - культурно-духовный мегаполис тюркского мира. Мы рады, что первый фестиваль проходит именно здесь. Баку - это театральный город, это духовный город, это культурная сердцевина тюркского мира", - сказал генеральный секретарь ТЮРКСОЙ.

Отметим, что I Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ проходит с 31 октября по четвертое ноября в городах Шуша и Баку. Фестиваль приурочен к 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, объявлению города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" 2023 года, 150-летию азербайджанского профессионального национального театра и 30-летию ТЮРКСОЙ (Международная организация тюркской культуры).

В мероприятии, наряду с азербайджанскими театрами, участвуют театральные коллективы из других стран-членов ТЮРКСОЙ - Самаркандский музыкально-драматический театр (Узбекистан), Иссык-Кульский музыкально-драматический театр имени Касымалы Джантошева (Кыргызстан), Туркестанский музыкально-драматический театр (Казахстан), Стамбульский государственный театр (Турция), Музыкально-драматический театр имени Махтумкули (Туркменистан). В рамках фестиваля в городе Шуша прошло 9-е заседание Совета руководителей государственных театров стран-членов ТЮРКСОЙ.