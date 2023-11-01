В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре в Баку состоялось торжественное открытие I Международного театрального фестиваля ТЮРКСОЙ, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Фестиваль проходит с 31 октября по четвертое ноября в городах Шуша и Баку.

На открытии фестиваля министр культуры Азербайджана Адиль Керимли отметил, что текущий год запомнился значимыми событиями для Азербайджана и всего тюркского мира. Было отмечено, что фестиваль приурочен к 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, объявлению города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" 2023 года, 150-летию азербайджанского профессионального национального театра и 30-летию ТЮРКСОЙ (Международная организация тюркской культуры).

"I Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ - значимое мероприятие. Думаю, фестиваль, организованный в Азербайджане, останется в памяти у всех его участников. Фестиваль, который будет проводиться в странах тюркского мира, продолжит свою работу в последующие годы", - сказал министр.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев в своём выступлении подчеркнул, что в фестивале участвуют театральные коллективы из шести стран тюркского мира. Было отмечено, что фестиваль будет способствовать культурному обмену, ещё большему сближению творческих деятелей стран тюркского мира.

Далее были представлены члены жюри I Международного театрального фестиваля ТЮРКСОЙ.

Затем состоялся показ спектакля "Карабахнаме", поставленного народным артистом Азербайджана Марахимом Фарзалибековым по пьесе писателя-драматурга Ильяса Эфендиева "Правитель и его дочь". В спектакле отражены исторические события, произошедшие в XVIII веке в центре Карабахского ханства - Шуше, общественно-политическая деятельность и семейная жизнь правителя Карабаха Ибрагимхалил хана.

Отметим, что в фестивале, наряду с азербайджанскими театрами, участвуют театральные коллективы из других стран-членов ТЮРКСОЙ - Самаркандский музыкально-драматический театр (Узбекистан), Иссык-Кульский музыкально-драматический театр имени Касымалы Джантошева (Кыргызстан), Туркестанский музыкально-драматический театр (Казахстан), Стамбульский государственный театр (Турция), Музыкально-драматический театр имени Махтумкули (Туркменистан). В рамках фестиваля в городе Шуша прошло 9-е заседание Совета руководителей государственных театров стран-членов ТЮРКСОЙ.