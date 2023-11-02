Оперетта «Аршин мал алан» на узбекской сцене

В театральном здании Государственного института искусств и культуры Узбекистана при поддержке Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане поставлена оперетта "Аршин мал алан" - известное произведение великого азербайджанского композитора, основоположника национального музыкального искусства, автора первой на Востоке оперы Узеира Гаджибейли.

Как сообщили Day.Az в центре, постановку оперетты на узбекском языке осуществил заведующий кафедрой музыки и театрального актерского мастерства Государственного института искусств и культуры доцент Шерзод Махаммадиев.

Выступая перед спектаклем, ректор Государственного института искусств и культуры Узбекистана Элдор Шерманов отметил, что оперетта пользуется большой популярностью в Узбекистане, и подчеркнул, что произведение Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" переведено более чем на 75 языков мира и показано в 187 театрах 76 стран.

Администратор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Юсиф Мамедов отметил высокий уровень игры актеров, с особым энтузиазмом работавших над опереттой "Аршин мал алан", и выразил благодарность руководству института, а также режиссеру спектакля. Он сообщил, что многие азербайджанские спектакли были показаны на узбекской сцене при поддержке центра и работа в этом направлении продолжается. По его словам, несмотря на то, что со времени создания и постановки оперетты прошло почти сто лет, она популярна по сей день.

Публика восторженно встретила оперетту Узеира Гаджибейли, партии в которой исполнили студенты Государственного института искусств и культуры Узбекистана, наградив артистов бурными овациями.