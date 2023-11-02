Культурное воровство по армянски

- на этот раз присвоили песню «Sənə qurban» - ВИДЕО

В Агентстве интеллектуальной собственности расследуется факт присвоения и распространения на Youtube под названием "Гарун" вошедшего в 1968 году в "Золотой фонд" Азербайджанского радио музыкального произведения "Sənə qurban".

Как сообщили Day.Az в Агентстве, песня "Гарун" совпадает с музыкальным произведением выдающегося азербайджанского композитора Алекпера Тагиева "Sənə qurban".



"Sənə qurban" была написана на слова поэта Микаила Мушфига и впервые исполнена Зейнаб Ханларовой в 1968 году. Указанная песня (слова М.Мушфига) была зарегистрирована в Агентстве интеллектуальной собственности (в то время - Отдел Всесоюзного Агентства по авторским правам Азербайджанской Республики) 10 июня 1978 года.

Позже эту песню на армянском языке и под названием "Гарун" (в переводе на азербайджанский "весна") исполняли армянские певцы Тигран Асатрян, Спитакчи Хайко, иранско-американский поп-исполнитель армянского происхождения Андраник Мададян и другие.

Все архивные документы свидетельствуют о том, что песня "Sənə qurban" принадлежит азербайджанским авторам. Народная артистка Азербайджана З.Ханларова неоднократно исполняла эту песню во время гастролей за рубежом, в том числе в Армении, в каждой республике бывшего СССР.

Исполнитель армянского происхождения А.Мададян, присвоив песню азербайджанского композитора Алекпера Тагиева "Sənə qurban" , изменил ее слова и исполнял под названием "Гарун". Упомянутый факт является очередным примером многолетнего литературного и музыкального плагиата со стороны армян.

Размещение песни "Гарун" на канале YouTube без указания имени Алекпера Тагиева нарушает личные права автора, а с точки зрения коммерческого размещения на канале YouTube - имущественные права Алекпера Тагиева.