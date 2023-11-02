В Международном центре мугама состоится концерт Музыкальной школы вокала Фидан Гаджиевой

В Баку в Международном центре мугама, 10 ноября в 19.00, состоится концерт Музыкальной школы вокала народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой в честь Дня Победы в 44-дневной Отечественной войне 2020 года, сообщает Day.Az.

В праздничном вечере будут представлены патриотические композиции. В концерте программе также примут участие детский хор MEZZO и женский камерный оркестр "MEZZO".

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/my-motherland/102912.

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