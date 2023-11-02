Azerbaijan Dance Festival Open to the World: Три волшебных дня в городе огней

27-28-29 октября в Баку в бальном зале JW Marriott Absheron состоялось невероятное по своим масштабам и красоте танцевально-спортивное и культурное событие - Azerbaijan Dance Festival, в рамках которого состоялись Международный танцевальный конгресс, чемпионат мира по европейской̆ программе по версии WDC и уникальный гала-вечер Night of the Dancing Diamonds, сообщает Day.Az.

Три дня потрясающего праздника танца в самом центре Азербайджана - волшебном городе Баку, вне всяких сомнений, запомнится надолго как участникам, так и зрителям. Особой честью было провести это грандиозное событие в мире бальных танцев в год празднования 100-летия со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, уделявшего большое внимание развитию культурных и спортивных ценностей страны.

Организаторами события выступили Азербайджанский танцевальный союз во главе с его президентом, народной артисткой Азербайджана Тараной Мурадовой и компания SRDS во главе с ее сооснователем Ольгой Краснянской.

Главным событием фестиваля стал чемпионат мира по европейской программе среди профессионалов. Именно в 2023 году Всемирный танцевальный союз во главе с его президентом Донни Бернсом выбрал Азербайджан страной проведения 86-го чемпионата мира по версии WDC.

"За 86 лет проведения чемпионата мира мы, наконец-то, сделали это и в Баку, и это был совершенно невероятный, блистательный вечер, который останется в наших сердцах навсегда. Фантастический город с потрясающими людьми и совершенно изумительный турнир", - подчеркнул Донни Бернс.

Победителями стала пара из США - Валерио Колантони и Анна Демидова. Второе место заняли одна из лучших пар мира из Азербайджана - Эльдар Джафаров и Анна Сажина, шестикратные чемпионы мира по бальным танцам, заслуженные мастера спорта Азербайджана, которые этим турниром завершили свою 20-летнюю танцевальную карьеру. Прощание со зрителями этой легендарной танцевальной пары стало одним из самых эмоциональных и запоминающихся моментов фестиваля.

"Этот турнир в рамках танцевального фестиваля в Азербайджане стал историческим моментом для нас и нашей страны. Уверены, что совсем скоро пары Азербайджана займут топовые места на пьедесталах мира, мы всем сердцем болеем за них", - отметили Эльдар Джафаров и Анна Сажина.

Зал стоя аплодировал Эльдару Джафарову и Анне Сажиной, которые в честь завершения карьеры произнесли трогательную торжественную речь, а финалом этого события стал нежный и проникновенный прощальный танец пары.

Столицу Азербайджана посетили участники фестиваля из более чем 20-ти стран, среди которых Италия, Германия, Великобритания, Польша, США, Сингапур, Япония, Грузия, Канада, Аргентина, Израиль, Россия, Финляндия, Норвегия, Нидерланды, Австрия, Швейцария, Кипр, Турция, Беларусь, Франция, Австралия, Эстония, Казахстан, Литва, Южная Африка.

Состав судейской линейки стал поистине феноменальным. Оценивали выступления участников мировые звезды, среди которых легенды танцевального мира - Robin Short, Carol Powell, Steve Powell, Caterina Arzenton, Slawek Sochacki, Hannes Emrich, Wayne Eng, Dorin Frecautanu, Alessio Potenziani, Brian Schmidt, Harald Drenth, John Kimmins, Lizi Mor, Martin Parnov Reichhardt, Satu Suomi, Shozo Ishihara, Steffen Zoglauer, Светлана Афанасьева, Александр Зенкевич, Талят Тарсинов, Анна Оксенгойт, Алексей Захарин, Андрей Парамонов, Анна Мельникова, Антон Карпов, Артем Кацыра, Денис Тагинцев, Дмитрий Сызранцев, Дмитрий Самонов, Etibar Mammedov, Евгений Рюпин, Евгений Смагин, Igor Kim, Леонид Плетнев, Наталья Парамонова, Ольга Форапонова, Дарья Печатникова, Полина Казаченко, Руслан Айдаев, Сергей Рюпин, Sianan, Татьяна Чернова, Utku Kuley, Вероника Болтвина, Виктор Новинский, Зиля Примакова.

В течение двух дней состоялись открытые мировые турниры в европейской, латиноамериканской программах, American Smooth, Аргентинском танго, Сальсе и Бачате. Дуэтные и сольные выступления были представлены в 38 номинациях. На паркете выступили танцоры в категориях "дети", "юниоры", "professional", "amateur" и "Pro-Am". Среди них отличились участники любительских и детских соревнований, который показали достойный высокий уровень танцевального искусства. Стоит особо отметить победу в латиноамериканских танцах двухкратных чемпионов Блэкпульского фестиваля и трехкратных чемпионов мира Dorin Frecautanu и Марины Сергеевой, которые сорвали овации зала и покорили зрителей и судей своим мастерством и харизмой. Ведущими вечернего отделения первого дня фестиваля стали Донни Бернс (MBE) - четырнадцатикратный чемпион мира по латиноамериканским танцам, президент Мирового танцевального союза, и Лейла Гулиева - телеведущая Азербайджана.

Особую атмосферу фестиваля создавал аккомпанемент симфонического оркестра под руководством Бориса Мягкова, который создал 20 танцевальных аранжировок известнейших музыкальных произведений Азербайджана. Одним из ярчайших моментов фестиваля стали представления пар чемпионата мира по европейской программе, которые были исполнены под композицию Муслима Магомаева "Синяя вечность", ставшей лейтмотивом всего музыкального сопровождения фестиваля. Парад участников торжественно состоялся под легендарную песню Магомаева "Мой Азербайджан".

Особо стоит отметить соревнования в социальных направлениях - на отдельной камерной площадке отеля The Landmark Baku параллельно основной программе фестиваля состоялись Azerbaijan Open Championships в Argentine tango, Salsa и Bachata и мастер-классы от приглашенных преподавателей. В этих международных чемпионатах приняли участие более 250 танцоров из самых разных стран мира.

29 октября в рамках фестиваля состоялось уникальное танцевальное шоу Night of the Dancing Diamonds с участием сильнейших дуэтов мира в разных танцевальных направлениях - истинных бриллиантов бального танца. Ведущими этого вечера стал заслуженный деятель искусств РФ, президент Российского танцевального союза Станислав Попов и телеведущая Лейла Гулиева. На сцене свои шоу представили - Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva, Елена Хворова и Антон Карпов, Анна Мельникова и Денис Тагинцев, Андрей и Наталья Парамоновы, Эльдар Джафаров и Ольга Краснянская, Алексей Половников и Ольга Щербина, Дарья Печатникова и Михаил Ефимов, Олег Харламов и Татьяна Кудрявцева, Эльдар Джафаров и Анна Сажина, Федор Полянский и Дина Ахметгареева, Евгений и Кристина Лисуновы.

В рамках фестиваля 27 октября состоялся Международный танцевальный конгресс по направлениям International Ballroom, International Latin и American Smooth под эгидой Азербайджанского танцевального союза. Конгресс с уникальным составом приглашенных преподавателей вызвал настоящий ажиотаж и собрал рекордное количество участников.

В насыщенной программе фестиваля организаторы сумели сохранить невероятно теплую атмосферу и гостеприимство Азербайджана. Многочисленные отзывы участников и зрителей в социальных сетях отметили заботу и внимание, с которой встретили гостей в Баку команда организаторов.

30 октября гости фестиваля окунулись в культуру Азербайджана: особенным этот день сделали экскурсии по достопримечательностям Баку с гидом Фуадом Ахундовым, традиционная бакинская еда и напитки в ресторане Merci Baku, а погода благоволила прогулкам по городу огней.

Организаторы выразили признательность партнерам и спонсорам фестиваля - компанию "Вермонт" во главе с ее основателем Надеждой Солженицыной и сеть фитнес-клубов премиум-класса Crocus Fitness и его основателем Эмином Агаларовым. А также всех участников, победителей, гостей, коллег, партнеров и всех, кто стал частью первого Azerbaijan Dance Festival и благодаря кому состоялся этот трехдневный праздник танца и красоты.

С нетерпением ждем в следующем году 25,26 и 27 октября на Azerbaijan Dance Festival 2024.

Результаты фестиваля: https://azdf.world/results

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