В киноцентре "Низами" состоялся показ документального фильма "Просветительство в Шуше", подготовленного Министерством науки и образования совместно с Общественным телевидением.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве.

Открывший мероприятие советник министра культуры Орхан Фикретоглу подчеркнул роль просветительства в Шуше в развитии всех сфер нашей страны. Касаясь вклада шушинской школы в азербайджанское образование, советник министра выразил уверенность, что после строительно-восстановительных работ в Шуше будет сформирована новая школа, которая воспитает гениев современности.

Затем состоялся показ фильма.

В 49-минутном фильме рассказывается об истории просветительства города Шуша: первой светской школе Азербайджана - уездной школе, открытой в Шуше. Особо отмечается историко-культурное значение этого древнего города для нашего народа, а также его важная роль в сфере просветительства.

В фильме повествуется о том, что Шуша вырастила известных ученых, видных представителей интеллигенции, а также личностей, являющихся гордостью просвещения и науки Азербайджана.