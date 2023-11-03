Азербайджанский композитор интегрирует музыкантов-беженцев в культурную жизнь Германии

В городах Германии состоялась серия концертов "Für den Frieden/For Peace"/"За мир" по проекту нашей соотечественницы, композитора Хадиджи Зейналовой в исполнении ее коллектива - камерного ансамбля Bridge of Sound. Об этом сообщила Trend Life сама автор, передает Day.Az.

"Мир был и остается великим человеческим проектом. Мы все должны участвовать в этом проекте. Музыка обладает особым свойством соединять людей. Цель серии концертов "Für den Frieden/For Peace"/"За мир" - помочь интегрировать музыкантов-беженцев, пострадавших от войн, в культурную жизнь Германии, оказать им столь необходимую поддержку и помочь в профессиональном развитии. Таким образом мы демонстрируем свой вклад в дело мира и солидарности. Ансамбль Bridge of Sound хочет внести свой вклад в то, чтобы дать шанс влиться в культурную жизнь артистам и музыкантам из числа беженцев. В прошлом году серия концертов "Für den Frieden/For Peace"/"За мир" была проведена в разных городах Германии. На днях мы провели три концерта с нашим интернациональным и межкультурным ансамблем Bridge of Sound в Хиддесене, Вальхаузене и Хелигенкирхене", - отметила Хадиджа Зейналова.

"Für den Frieden/For Peace"/"За мир" состоит из произведений азербайджанских, украинских, немецких классических и современных композиторов. Главная цель - создание моста между культурами, религиями и народами посредством музыки, объединяющей независимо от национальности, происхождения, вероисповедания и политической принадлежности.

"Моя цель - достойно представлять Азербайджан и гениальную музыкальную культуру на самом высоком уровне во всем мире, а также посредством музыки объединять культуры народов Запада и Востока. Все три концерта прошли с большим успехом и я получила огромное удовольствие от концертов и зрителей, благодарю всех за прекрасные концерты классического искусства", - сказала Trend Life композитор.

Хадиджа Зейналова - художественный руководитель ансамбля Bridge of Sound, основатель и художественный руководитель международного музыкального фестиваля "Harmony of Sound". Выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Детмольдской консерватории и Университета Падерборн в Германии. Член Союза композиторов Азербайджана. С 2005 года живет и работает в Германии. Доктор философии и доцент Университета Падерборн и Музыкальной академии Детмольда, член GEMA (Общество по управлению правами на публичное исполнение и механическое воспроизведение музыки). Активно занимается организацией концертов для популяризации азербайджанской музыки. Произведения Хадиджи Зейналовой исполнялись на фестивалях и концертах современной музыки в Азербайджане, Германии, США, Канаде, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Италии, Турции, Омане, Франции, Венгрии, Грузии, Кипре, Греции и других странах. Отмечена престижными стипендиями и премиями в Германии, наградами Государственного комитета по работе с диаспорой и министерства культуры Азербайджана.