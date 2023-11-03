"Новые имена" на сцене бакинской филармонии

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт, организованный министерством культуры Азербайджана в рамках проекта "Yeni adlar" (Новые имена), сообщает Day.Az.

Концертная программа была посвящена 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

На вечере выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова. Солисты программы - молодые таланты, лауреаты республиканских и международных конкурсов, пианисты Наргиз Алиева и Абдулали Гусейнли.

Музыканты представили вниманию слушателей Концерт для фортепиано с оркестром Роберта Шумана и произведение "Пляска смерти" Ференца Листа.

Выступления музыкантов были встречены бурными аплодисментами.

Отметим, что проект "Yeni adlar" служит развитию современного азербайджанского исполнительского искусства, признанию новых талантов в этой области. Проведение концертов молодых исполнителей с симфоническими, камерными и оркестрами народных инструментов под руководством известных дирижеров создает важную основу для развития молодых талантов в сфере искусства.

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