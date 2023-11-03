https://news.day.az/culture/1611934.html Единение с музыкой: концерт в бакинской филармонии - ФОТО
Единение с музыкой: концерт в бакинской филармонии - ФОТО
На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, сообщает Day.Az.
Оркестр выступил под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова.
Вниманию слушателей были представлены произведения Иоганна Себастьяна Баха, Витольда Лютославского, Петра Чайковского.
Богатство звуковой палитры и безукоризненное исполнение подарили слушателям прекрасные мгновения единения с музыкой.
Фото - Кямран Багиров.
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