Новое назначение в минкультуры Азербайджана

Назначен начальник отдела искусств и нематериального культурного наследия министерства культуры Азербайджана, сообщили Day.Az в ведомстве.

Согласно соответствующему приказу министра культуры Азербайджана Адиля Керимли заведующей отделом назначена доктор философии по искусствоведению Севиль Керимова.

Севиль Керимова окончила бакалавриат Азербайджанского государственного университета культуры и искусств по специальности "искусствоведение", магистратуру Азербайджанской государственной академии художеств по специальности "история и теория изобразительного искусства".

Она работала на различных должностях в Азербайджанском национальном музее искусств, занималась педагогической деятельностью в Азербайджанском университете туризма и менеджмента, Азербайджанской государственной академии художеств, Азербайджанском государственном университете культуры и искусств.

С 2021 года занимала должность заместителя председателя Экспертного совета по искусствоведению и архитектуре Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики.