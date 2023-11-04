Оживить воспоминания и перенестись в детство: красочная выставка в Баку

В Центре искусств "Хатаи" в Баку состоялось открытие выставки "Uşaqlıq duyğularımın rəngləri", сообщает Day.Az. Среди представленных в экспозиции работ основное место занимают те, сюжеты которых переносят в детство, и оживляют самые яркие детские воспоминания.

В своих выступлениях на мероприятии заместитель директора Азербайджанской государственной картинной галереи Гюльшан Гарибли, заместитель председателя Союза художников Азербайджана, народный художник, профессор Агали Ибрагимов, народный художник, профессор Ариф Гусейнов, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов поздравили участников с проведением экспозиции.

Было отмечено, что авторы вложили в свои работы частичку души, детских надежд и воспоминаний. Поэтому от работ веет теплом и солнцем. Выступившие подчеркнули, что проведение подобных проектов способствует развитию, привлечению внимания общественности и повышению интереса к изобразительному искусству.

Авторам произведений, представленных на выставке, были вручены сертификаты.

Мероприятие проведено в рамках "Года Гейдара Алиева" при организации министерства культуры, Союза художников Азербайджана, Государственной картиной галереи и Центра искусств "Хатаи".

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