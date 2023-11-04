Во Дворце Гейдара Алиева состоялся потрясающий гала-концерт конкурса "Бакинская осень – 2023. 35 лет спустя"

Во Дворце Гейдара Алиева состоялся потрясающий гала-концерт конкурса "Bakı payızı-2023. 35 il sonra" (Бакинская осень - 2023. 35 лет спустя), передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Проект, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, реализован при поддержке Best Cast Talent Agency & Golden Arts entertainment, министерства культуры Азербайджана и Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой. Генеральный спонсор - Nizami Boutique House. Автор проекта, художественный руководитель и режиссер - Севиндж Керимова, музыкальный продюсер - композитор Микаил Векилов, генеральный продюсер - Сабина Гасанова.

На открытии выступили советник министра культуры Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джахангир Селимханов, советник председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Эмин Рустамов, программный директор Азербайджанского телевидения Эмин Гусейнов, член жюри, заслуженный артист Эмиль Афрасияб, креативный директор TMB Media Сурхай Аскеров, директор компании FMG Ильхам Аллахвердиев. Ведущий вечера - Турал Асадов.

Было отмечено, что конкурс "Бакинская осень-2023" останется в памяти как одно из замечательных событий этого года. Его особенность в том, что это был не только вокал, но и большой конкурс, который представлял пять жанров. Также в конкурсе приняли участие наши соотечественники, проживающие за рубежом. Конкурс даст толчок развитию самых разнообразных жанров, сыграет важную роль в формировании вкуса молодежи, поможет участникам достичь успеха на международной арене.

Далее состоялась церемония награждения.

В жанре "Вокал" первое место занял Анар Агаев, второе - Алия Алиева, третье - Али Мурадов и Лейла Гулиева.

В номинации "Группы" первое место заняла H3 collective, второе - Sabah, третье - Glass и Portage.

В номинации "Хореография" первое место заняла группа Nero, второе - Stefaniya-Rauf, третье - Александр и Светлана Барковы.

В номинации "Композитор" первое место заняла Сабина Мирза, второе - Фидан Миргадирова, третье - Эльгюн Насибли.

"Оригинальный жанр" - Show 1 Baku.

Почетными дипломами были отмечены: "За активное участие" - ведущие конкурса Рашид Микаилов и Фидан Алекберова, "За лучшую пропаганду в соцсетях" - Эльхан Халафов.

Концертная программа началась с исполнения участниками гимна "Бакинской осени 2023" на слова Улькер Мурсакуловой и музыку Микаила Векилова.

Гала-концерт "Bakı payızı-2023. 35 il sonra" стал фантастическим шоу, на котором зритель "отправился" в музыкальное путешествие во времени и пространстве. Под звуки музыки, сопровождаемой современными световыми эффектами и 3D-оформлением, зрители вместе с персонажем-мимом (Али Ализаде) перенеслись в старый Баку с его узкими улочками, в древний Египет с величественными пирамидами, Италию, Америку и другие места, а затем вновь вернулись к берегам родного Каспия... Зрители услышали как новые хиты, так и старые в новой аранжировке. Причем, было представлено 16 новых авторских песен, в том числе Микаила Векилова. В некоторых номерах с участниками выступили народный артист Фаиг Агаев, популярные исполнители Ильгар Хаял и Аббас Ахмед. В новой аранжировке был представлен хит Xəzərin sahilində (На берегу Каспия) в дуэтном исполнении народного артиста Алима Гасымова и участника телеконкурса The Voice (France) Араза Гумбатлы. Была презентована новая группа семейной четы Севиндж Керимовой и Микаила Векилова - вокальный квартет 4th D. Выступления сопровождались хореографическими номерами групп, среди которых была танцевальная группа "Гюлюстан" под руководством Ленай Сеидализаде, которая также пригласила для выступления на вечере аргентинского танцора Эрнано Охако. Каждый номер, каждая песня и композиция были театрализованным представлением, феерическим мюзиклом!

И завершился вечер совместным исполнением замечательной песни Микаила Векилова и Фируза Исмайлова на слова Малика Фарруха "Мой Азербайджан" (Azərbaycanım), сопровождавшимся выступлениями танцевальных групп и овациями зрителей.

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